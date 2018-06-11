Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №6

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спецвыпуск, посвященный старту чемпионата мира 2018 года в России. Заявки, стадионы, календари, статистические вставки, факты. В продаже — с 13 июня!

• Вступление: Антон Муша предваряет крупнейшее спортивное событие в истории страны.

• Команды: заявки всех 32 сборных, факты.

• Календарь ЧМ-2018

• Стадионы

• Арбитры

• Постеры: сборная России; победители последних пяти мировых чемпионатов с главным трофеем: ЧМ-1998 — Зинедин Зидан, Марсель Десайи, Лоран Блан (Франция); ЧМ-2002 — Ривалдо, Роналдо, Жилберто Силва (Бразилия); ЧМ-2006 — Марчелло Липпи, Джанлуиджи Буффон (Италия); ЧМ-2010 — Хави Мартинес, Андрес Иньеста, Фернандо Льоренте, Жерар Пике (Испания); ЧМ-2014 — Мирослав Клозе (Германия).

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