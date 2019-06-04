Анонс еженедельника «Футбол» №22!

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о финале Лиги чемпионов-2018/19.
• Интервью: Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев — о выходе в ФНЛ, деньгах во второй лиге и магии своего имени.
• На досуге: еженедельник «Футбол» анонсирует старт Кубка ПФЛ «Переправа».
• Тема: Никита Котов подводит итоги сезона в Ла Лиге.
• Герой: Юрий Алеманов — о трагической смерти Хосе Антонио Рейеса.
• 10 фактов: Антон Муша вспоминает лучших новичков РПЛ в завершившемся сезоне.
• Как это устроено: Лидия Дидык восторгается историческим выходом «Униона» из Берлина в Бундеслигу.
• Статистика и цифры РПЛ.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников — о перспективах Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева выиграть Кубок Стэнли-2019 в составе «Сент-Луиса»
• Постеры: «Валенсия» — обладатель Кубка Испании-2018/19, «Челси» — победитель Лиги Европы-2018/19, «Ливерпуль» — победитель Лиги чемпионов-2018/19.
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