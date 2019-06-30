Календарь РПЛ. Сезон-2019/20

Российский чемпионат в элитной лиге стартует 12 июля, а завершится 17 мая. Пока известно расписание матчей до дням по 8 тур, игры с 9 по 19 тур появится после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. Напомним, что в ЛЧ выступят «Зенит» и «Локомотив», а также «Краснодар», стартующий с квалификационных раундов. В Лиге Европы выступит ЦСКА, а «Спартак» будет пробиваться туда из квалификации. Известно также, что перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта.
Суперкубок России
6 июля (суббота)
Зенит — Локомотив
1 тур
12 июля (пятница)
Арсенал – Динамо 20:00
13 июля (суббота)
Урал – Уфа 16:30
Спартак – Сочи 19:00
Ростов – Оренбург 21:30
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ПФК ЦСКА 16:30
Зенит – Тамбов 19:00
Ахмат – Краснодар 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин 20:00
2 тур
20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар 14:00
Крылья Советов – Арсенал 16:30
ПФК ЦСКА – Оренбург 19:00
Ростов – Спартак 21:30
21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат 14:00
Локомотив – Тамбов 16:30
Динамо – Рубин 19:00
Сочи – Зенит 21:30
3 тур
26 июля (пятница)
Динамо – Урал 20:00
27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Спартак 16:30
Краснодар – Сочи 19:00
28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит 14:00
Арсенал – Ростов 16:30
ПФК ЦСКА – Локомотив 19:00
29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат 20:00
4 тур
3 августа (суббота)
Урал – Ростов 14:00
Крылья Советов – Локомотив 16:30
Спартак – Динамо 19:00
Зенит – Краснодар 21:30
4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал 16:30
Рубин – ПФК ЦСКА 19:00
Сочи – Уфа 21:30
5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург 20:00
5 тур
10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов 14:00
Краснодар – Рубин 16:30
Динамо – Зенит 19:00
11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа 14:00
Локомотив – Урал 16:30
ПФК ЦСКА – Сочи 19:00
Ахмат – Спартак 21:30
12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов 20:00
6 тур
16 августа (пятница)
Оренбург – Сочи 20:00
17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Краснодар 16:30
Зенит – Ахмат 19:00
18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал 14:00
Уфа – Ростов 16:30
Динамо – Локомотив 19:00
19 августа (понедельник)
Спартак — ПФК ЦСКА 20:00
7 тур
24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо 14:00
Уфа – Зенит 16:30
Краснодар – Локомотив 19:00
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов — Спартак 14:00
ПФК ЦСКА – Ахмат 16:30
Ростов – Рубин 19:00
Арсенал – Оренбург 21:30
26 августа (понедельник)
Сочи – Урал 20:00
8 тур
30 августа (пятница)
Крылья Советов – Динамо 20:00
31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург 11:30
Рубин – Сочи 14:00
Локомотив – Ростов 16:30
Ахмат – Тамбов 19:00
1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар 14:00
Арсенал – ПФК ЦСКА 16:30
Спартак – Зенит 19:00
Сбор команды сборной России
2 — 10 сентября
9 тур
15 сентября
Зенит — Арсенал
Спартак — Урал
Ростов — Ахмат
Краснодар — Крылья Советов
Тамбов — ПФК ЦСКА
Динамо — Уфа
Сочи — Локомотив
Оренбург — Рубин
10 тур
22 сентября
Зенит — Рубин
Тамбов — Ростов
ПФК ЦСКА — Краснодар
Динамо — Сочи
Ахмат — Крылья Советов
Арсенал — Урал
Уфа — Спартак
Оренбург — Локомотив
1/16 Кубка России
25-26 сентября
11 тур
29 сентября
Спартак — Оренбург
Ростов — Динамо
Краснодар — Арсенал
Локомотив — Зенит
Сочи — Ахмат
Рубин — Уфа
Крылья Советов — Тамбов
Урал — ПФК ЦСКА
12 тур
6 октября
Краснодар — Спартак
ПФК ЦСКА — Ростов
Локомотив — Арсенал
Сочи — Крылья Советов
Рубин — Тамбов
Уфа — Ахмат
Урал — Зенит
Оренбург — Динамо
13 тур
20 октября
Зенит — Ростов
Спартак — Рубин
Тамбов — Урал
Динамо — Краснодар
Ахмат — Локомотив
Арсенал — Сочи
Уфа — ПФК ЦСКА
Оренбург — Крылья Советов
14 тур
27 октября
Ростов — Сочи
Краснодар — Оренбург
Тамбов — Уфа
ПФК ЦСКА — Динамо
Локомотив — Спартак
Ахмат — Арсенал
Рубин — Урал
Крылья Советов — Зенит
1/8 Кубка России
30-31 октября
15 тур
3 ноября
Зенит — ПФК ЦСКА
Спартак — Арсенал
Краснодар — Ростов
Динамо — Ахмат
Сочи — Тамбов
Крылья Советов — Рубин
Уфа — Локомотив
Урал — Оренбург
16 тур
10 ноября
Спартак — Крылья Советов
Ростов — Тамбов
Локомотив — Краснодар
Ахмат — Урал
Сочи — ПФК ЦСКА
Рубин — Динамо
Арсенал — Зенит
Оренбург — Уфа
17 тур
24 ноября
Тамбов — Локомотив
ПФК ЦСКА — Крылья Советов
Динамо — Ростов
Рубин — Зенит
Арсенал — Краснодар
Уфа — Сочи
Урал — Спартак
Оренбург — Ахмат
18 тур
1 декабря
Зенит — Спартак
Ростов — Урал
Краснодар — Тамбов
ПФК ЦСКА — Арсенал
Локомотив — Динамо
Ахмат — Рубин
Сочи — Оренбург
Крылья Советов — Уфа
19 тур
8 декабря
Зенит — Динамо
Спартак — Ростов
Краснодар — ПФК ЦСКА
Тамбов — Оренбург
Ахмат — Уфа
Сочи — Рубин
Арсенал — Локомотив
Крылья Советов — Урал
20 тур
1 марта
Зенит — Локомотив
Краснодар — Уфа
Тамбов — Рубин
ПФК ЦСКА — Урал
Динамо — Спартак
Ахмат — Ростов
Сочи — Арсенал
Крылья Советов — Оренбург
1/4 Кубка России
4-5 марта
21 тур
8 марта
Спартак — Краснодар
Ростов — ПФК ЦСКА
Динамо — Тамбов
Локомотив — Ахмат
Рубин — Крылья Советов
Зенит — Уфа
Урал — Сочи
Оренбург — Арсенал
22 тур
15 марта
Зенит — Урал
Ростов — Локомотив
Тамбов — Крылья Советов
ПФК ЦСКА — Уфа
Ахмат — Динамо
Сочи — Краснодар
Арсенал — Рубин
Оренбург — Спартак
23 тур
22 марта
Краснодар — Динамо
ПФК ЦСКА — Зенит
Локомотив — Оренбург
Сочи — Ростов
Арсенал — Спартак
Крылья Советов — Ахмат
Уфа — Тамбов
Урал — Рубин
24 тур
5 апреля
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар
25 тур
12 апреля
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал
26 тур
19 апреля
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал
1/2 Кубка России
22 апреля
27 тур
26 апреля
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА
28 тур
3 мая
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Динамо — Крылья Советов
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов
29 тур
10 мая
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал
Финал Кубка России
13 мая
30 тур
17 мая
Ростов — Зенит
Краснодар — Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив
Фото: Сергей Дроняев
Источник: РПЛ