Календарь РПЛ. Сезон-2019/20

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Российский чемпионат в элитной лиге стартует 12 июля, а завершится 17 мая. Пока известно расписание матчей до дням по 8 тур, игры с 9 по 19 тур появится после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. Напомним, что в ЛЧ выступят «Зенит» и «Локомотив», а также «Краснодар», стартующий с квалификационных раундов. В Лиге Европы выступит ЦСКА, а «Спартак» будет пробиваться туда из квалификации. Известно также, что перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта.

суперкубок России


Суперкубок России

6 июля (суббота)
Зенит — Локомотив

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

1 тур

12 июля (пятница)
Арсенал – Динамо 20:00

13 июля (суббота)
Урал – Уфа 16:30
Спартак – Сочи 19:00
Ростов – Оренбург 21:30

14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ПФК ЦСКА 16:30
Зенит – Тамбов 19:00
Ахмат – Краснодар 21:30

15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин 20:00

РПЛ. 24 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 20 апреля 2019 г.

2 тур

20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар 14:00
Крылья Советов – Арсенал 16:30
ПФК ЦСКА – Оренбург 19:00
Ростов – Спартак 21:30

21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат 14:00
Локомотив – Тамбов 16:30
Динамо – Рубин 19:00
Сочи – Зенит 21:30

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

3 тур

26 июля (пятница)
Динамо – Урал 20:00

27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Спартак 16:30
Краснодар – Сочи 19:00

28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит 14:00
Арсенал – Ростов 16:30
ПФК ЦСКА – Локомотив 19:00

29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат 20:00

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

4 тур

3 августа (суббота)
Урал – Ростов 14:00
Крылья Советов – Локомотив 16:30
Спартак – Динамо 19:00
Зенит – Краснодар 21:30

4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал 16:30
Рубин – ПФК ЦСКА 19:00
Сочи – Уфа 21:30

5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург 20:00

Ахмат

5 тур

10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов 14:00
Краснодар – Рубин 16:30
Динамо – Зенит 19:00

11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа 14:00
Локомотив – Урал 16:30
ПФК ЦСКА – Сочи 19:00
Ахмат – Спартак 21:30

12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов 20:00

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

6 тур

16 августа (пятница) 
Оренбург – Сочи 20:00

17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Краснодар 16:30
Зенит – Ахмат 19:00

18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал 14:00
Уфа – Ростов 16:30
Динамо – Локомотив 19:00

19 августа (понедельник)
Спартак — ПФК ЦСКА 20:00

7 тур

24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо 14:00
Уфа – Зенит 16:30
Краснодар – Локомотив 19:00

25 августа (воскресенье)
Крылья Советов — Спартак 14:00
ПФК ЦСКА – Ахмат 16:30
Ростов – Рубин 19:00
Арсенал – Оренбург 21:30

26 августа (понедельник)
Сочи – Урал 20:00

РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 18 июля 2019 г.

8 тур

30 августа (пятница) 
Крылья Советов – Динамо 20:00

31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург 11:30
Рубин – Сочи 14:00
Локомотив – Ростов 16:30
Ахмат – Тамбов 19:00

1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар 14:00
Арсенал – ПФК ЦСКА 16:30
Спартак – Зенит 19:00

Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Москва. УТЦ «Новогорск». 3 июня 2019 г.

Сбор команды сборной России

2 — 10 сентября

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

9 тур

15 сентября
Зенит — Арсенал
Спартак — Урал
Ростов — Ахмат
Краснодар — Крылья Советов
Тамбов — ПФК ЦСКА
Динамо — Уфа
Сочи — Локомотив
Оренбург — Рубин

10 тур

22 сентября
Зенит — Рубин
Тамбов — Ростов
ПФК ЦСКА — Краснодар
Динамо — Сочи
Ахмат — Крылья Советов
Арсенал — Урал
Уфа — Спартак
Оренбург — Локомотив

Кубок России по футболу

1/16 Кубка России

25-26 сентября

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

11 тур

29 сентября
Спартак — Оренбург
Ростов — Динамо
Краснодар — Арсенал
Локомотив — Зенит
Сочи — Ахмат
Рубин — Уфа
Крылья Советов — Тамбов
Урал — ПФК ЦСКА

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

12 тур

6 октября
Краснодар — Спартак
ПФК ЦСКА — Ростов
Локомотив — Арсенал
Сочи — Крылья Советов
Рубин — Тамбов
Уфа — Ахмат
Урал — Зенит
Оренбург — Динамо

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

13 тур

20 октября
Зенит — Ростов
Спартак — Рубин
Тамбов — Урал
Динамо — Краснодар
Ахмат — Локомотив
Арсенал — Сочи
Уфа — ПФК ЦСКА
Оренбург — Крылья Советов

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

14 тур

27 октября
Ростов — Сочи
Краснодар — Оренбург
Тамбов — Уфа
ПФК ЦСКА — Динамо
Локомотив — Спартак
Ахмат — Арсенал
Рубин — Урал
Крылья Советов — Зенит

Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 20 сентября 2017 г.

1/8 Кубка России

30-31 октября

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

15 тур

3 ноября
Зенит — ПФК ЦСКА
Спартак — Арсенал
Краснодар — Ростов
Динамо — Ахмат
Сочи — Тамбов
Крылья Советов — Рубин
Уфа — Локомотив
Урал — Оренбург

16 тур

10 ноября
Спартак — Крылья Советов
Ростов — Тамбов
Локомотив — Краснодар
Ахмат — Урал
Сочи — ПФК ЦСКА
Рубин — Динамо
Арсенал — Зенит
Оренбург — Уфа

17 тур

24 ноября
Тамбов — Локомотив
ПФК ЦСКА — Крылья Советов
Динамо — Ростов
Рубин — Зенит
Арсенал — Краснодар
Уфа — Сочи
Урал — Спартак
Оренбург — Ахмат

Зенит - Спартак

18 тур

1 декабря
Зенит — Спартак
Ростов — Урал
Краснодар — Тамбов
ПФК ЦСКА — Арсенал
Локомотив — Динамо
Ахмат — Рубин
Сочи — Оренбург
Крылья Советов — Уфа

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

19 тур

8 декабря
Зенит — Динамо
Спартак — Ростов
Краснодар — ПФК ЦСКА
Тамбов — Оренбург
Ахмат — Уфа
Сочи — Рубин
Арсенал — Локомотив
Крылья Советов — Урал

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

20 тур

1 марта
Зенит — Локомотив
Краснодар — Уфа
Тамбов — Рубин
ПФК ЦСКА — Урал
Динамо — Спартак
Ахмат — Ростов
Сочи — Арсенал
Крылья Советов — Оренбург

1/4 Кубка России

4-5 марта

РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 3 марта 2019 г.

21 тур

8 марта
Спартак — Краснодар
Ростов — ПФК ЦСКА
Динамо — Тамбов
Локомотив — Ахмат
Рубин — Крылья Советов
Зенит — Уфа
Урал — Сочи
Оренбург — Арсенал

22 тур

15 марта
Зенит — Урал
Ростов — Локомотив
Тамбов — Крылья Советов
ПФК ЦСКА — Уфа
Ахмат — Динамо
Сочи — Краснодар
Арсенал — Рубин
Оренбург — Спартак

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.

23 тур

22 марта
Краснодар — Динамо
ПФК ЦСКА — Зенит
Локомотив — Оренбург
Сочи — Ростов
Арсенал — Спартак
Крылья Советов — Ахмат
Уфа — Тамбов
Урал — Рубин

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

24 тур

5 апреля
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

25 тур

12 апреля
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

26 тур

19 апреля
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал

Мяч

1/2 Кубка России

22 апреля

Урал

27 тур

26 апреля
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА

РФПЛ. 16 тур. ЦСКА-"Оренбург", 2:0. 30 ноября 2016 года. Москва, Арена ЦСКА

28 тур

3 мая
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Динамо — Крылья Советов
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

29 тур

10 мая
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал

Кубок России по футболу

Финал Кубка России

13 мая

РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 8 апреля 2018 г.

30 тур

17 мая
Ростов — Зенит
Краснодар —  Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив

Фото: Сергей Дроняев
Источник: РПЛ

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