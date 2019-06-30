Календарь РПЛ. Сезон-2019/20

Российский чемпионат в элитной лиге стартует 12 июля, а завершится 17 мая. Пока известно расписание матчей до дням по 8 тур, игры с 9 по 19 тур появится после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. Напомним, что в ЛЧ выступят «Зенит» и «Локомотив», а также «Краснодар», стартующий с квалификационных раундов. В Лиге Европы выступит ЦСКА, а «Спартак» будет пробиваться туда из квалификации. Известно также, что перерыв в РПЛ наступит после 8 декабря и продлится до 1 марта.



Суперкубок России

6 июля (суббота)

Зенит — Локомотив

1 тур

12 июля (пятница)

Арсенал – Динамо 20:00

13 июля (суббота)

Урал – Уфа 16:30

Спартак – Сочи 19:00

Ростов – Оренбург 21:30

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов – ПФК ЦСКА 16:30

Зенит – Тамбов 19:00

Ахмат – Краснодар 21:30

15 июля (понедельник)

Локомотив – Рубин 20:00

2 тур

20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар 14:00

Крылья Советов – Арсенал 16:30

ПФК ЦСКА – Оренбург 19:00

Ростов – Спартак 21:30

21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат 14:00

Локомотив – Тамбов 16:30

Динамо – Рубин 19:00

Сочи – Зенит 21:30

3 тур



26 июля (пятница)

Динамо – Урал 20:00

27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов 14:00

Тамбов – Спартак 16:30

Краснодар – Сочи 19:00

28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит 14:00

Арсенал – Ростов 16:30

ПФК ЦСКА – Локомотив 19:00

29 июля (понедельник)

Рубин – Ахмат 20:00

4 тур



3 августа (суббота)

Урал – Ростов 14:00

Крылья Советов – Локомотив 16:30

Спартак – Динамо 19:00

Зенит – Краснодар 21:30

4 августа (воскресенье)

Тамбов – Арсенал 16:30

Рубин – ПФК ЦСКА 19:00

Сочи – Уфа 21:30

5 августа (понедельник)

Ахмат – Оренбург 20:00

5 тур

10 августа (суббота)

Оренбург – Тамбов 14:00

Краснодар – Рубин 16:30

Динамо – Зенит 19:00

11 августа (воскресенье)

Арсенал – Уфа 14:00

Локомотив – Урал 16:30

ПФК ЦСКА – Сочи 19:00

Ахмат – Спартак 21:30

12 августа (понедельник)

Ростов – Крылья Советов 20:00

6 тур



16 августа (пятница)

Оренбург – Сочи 20:00

17 августа (суббота)

Урал – Крылья Советов 14:00

Тамбов – Краснодар 16:30

Зенит – Ахмат 19:00

18 августа (воскресенье)

Рубин – Арсенал 14:00

Уфа – Ростов 16:30

Динамо – Локомотив 19:00

19 августа (понедельник)

Спартак — ПФК ЦСКА 20:00

7 тур



24 августа (суббота)

Тамбов – Динамо 14:00

Уфа – Зенит 16:30

Краснодар – Локомотив 19:00

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов — Спартак 14:00

ПФК ЦСКА – Ахмат 16:30

Ростов – Рубин 19:00

Арсенал – Оренбург 21:30

26 августа (понедельник)

Сочи – Урал 20:00

8 тур

30 августа (пятница)

Крылья Советов – Динамо 20:00

31 августа (суббота)

Уфа – Оренбург 11:30

Рубин – Сочи 14:00

Локомотив – Ростов 16:30

Ахмат – Тамбов 19:00

1 сентября (воскресенье)

Урал – Краснодар 14:00

Арсенал – ПФК ЦСКА 16:30

Спартак – Зенит 19:00

Сбор команды сборной России

2 — 10 сентября

9 тур

15 сентября

Зенит — Арсенал

Спартак — Урал

Ростов — Ахмат

Краснодар — Крылья Советов

Тамбов — ПФК ЦСКА

Динамо — Уфа

Сочи — Локомотив

Оренбург — Рубин

10 тур

22 сентября

Зенит — Рубин

Тамбов — Ростов

ПФК ЦСКА — Краснодар

Динамо — Сочи

Ахмат — Крылья Советов

Арсенал — Урал

Уфа — Спартак

Оренбург — Локомотив

1/16 Кубка России

25-26 сентября

11 тур

29 сентября

Спартак — Оренбург

Ростов — Динамо

Краснодар — Арсенал

Локомотив — Зенит

Сочи — Ахмат

Рубин — Уфа

Крылья Советов — Тамбов

Урал — ПФК ЦСКА

12 тур

6 октября

Краснодар — Спартак

ПФК ЦСКА — Ростов

Локомотив — Арсенал

Сочи — Крылья Советов

Рубин — Тамбов

Уфа — Ахмат

Урал — Зенит

Оренбург — Динамо

13 тур

20 октября

Зенит — Ростов

Спартак — Рубин

Тамбов — Урал

Динамо — Краснодар

Ахмат — Локомотив

Арсенал — Сочи

Уфа — ПФК ЦСКА

Оренбург — Крылья Советов

14 тур

27 октября

Ростов — Сочи

Краснодар — Оренбург

Тамбов — Уфа

ПФК ЦСКА — Динамо

Локомотив — Спартак

Ахмат — Арсенал

Рубин — Урал

Крылья Советов — Зенит

1/8 Кубка России

30-31 октября

15 тур

3 ноября

Зенит — ПФК ЦСКА

Спартак — Арсенал

Краснодар — Ростов

Динамо — Ахмат

Сочи — Тамбов

Крылья Советов — Рубин

Уфа — Локомотив

Урал — Оренбург

16 тур

10 ноября

Спартак — Крылья Советов

Ростов — Тамбов

Локомотив — Краснодар

Ахмат — Урал

Сочи — ПФК ЦСКА

Рубин — Динамо

Арсенал — Зенит

Оренбург — Уфа

17 тур

24 ноября

Тамбов — Локомотив

ПФК ЦСКА — Крылья Советов

Динамо — Ростов

Рубин — Зенит

Арсенал — Краснодар

Уфа — Сочи

Урал — Спартак

Оренбург — Ахмат

18 тур

1 декабря

Зенит — Спартак

Ростов — Урал

Краснодар — Тамбов

ПФК ЦСКА — Арсенал

Локомотив — Динамо

Ахмат — Рубин

Сочи — Оренбург

Крылья Советов — Уфа

19 тур

8 декабря

Зенит — Динамо

Спартак — Ростов

Краснодар — ПФК ЦСКА

Тамбов — Оренбург

Ахмат — Уфа

Сочи — Рубин

Арсенал — Локомотив

Крылья Советов — Урал

20 тур

1 марта

Зенит — Локомотив

Краснодар — Уфа

Тамбов — Рубин

ПФК ЦСКА — Урал

Динамо — Спартак

Ахмат — Ростов

Сочи — Арсенал

Крылья Советов — Оренбург

1/4 Кубка России

4-5 марта

21 тур

8 марта

Спартак — Краснодар

Ростов — ПФК ЦСКА

Динамо — Тамбов

Локомотив — Ахмат

Рубин — Крылья Советов

Зенит — Уфа

Урал — Сочи

Оренбург — Арсенал

22 тур

15 марта

Зенит — Урал

Ростов — Локомотив

Тамбов — Крылья Советов

ПФК ЦСКА — Уфа

Ахмат — Динамо

Сочи — Краснодар

Арсенал — Рубин

Оренбург — Спартак

23 тур



22 марта

Краснодар — Динамо

ПФК ЦСКА — Зенит

Локомотив — Оренбург

Сочи — Ростов

Арсенал — Спартак

Крылья Советов — Ахмат

Уфа — Тамбов

Урал — Рубин

24 тур

5 апреля

Зенит — Крылья Советов

Спартак — Уфа

Ростов — Арсенал

Динамо — ПФК ЦСКА

Ахмат — Сочи

Рубин — Локомотив

Урал — Тамбов

Оренбург — Краснодар

25 тур

12 апреля

Ростов — Краснодар

Тамбов — Зенит

ПФК ЦСКА — Спартак

Локомотив — Крылья Советов

Сочи — Динамо

Арсенал — Ахмат

Уфа — Рубин

Оренбург — Урал

26 тур

19 апреля

Спартак — Тамбов

Краснодар — Зенит

Динамо — Арсенал

Локомотив — Сочи

Ахмат — ПФК ЦСКА

Рубин — Оренбург

Крылья Советов — Ростов

Уфа — Урал

1/2 Кубка России

22 апреля



27 тур

26 апреля

Зенит — Сочи

Спартак — Локомотив

Ростов — Уфа

Тамбов — Ахмат

Рубин — Краснодар

Арсенал — Крылья Советов

Урал — Динамо

Оренбург — ПФК ЦСКА

28 тур



3 мая

Краснодар — Урал

ПФК ЦСКА — Рубин

Динамо — Крылья Советов

Локомотив — Уфа

Ахмат — Зенит

Сочи — Спартак

Арсенал — Тамбов

Оренбург — Ростов

29 тур

10 мая

Зенит — Оренбург

Спартак — Ахмат

Тамбов — Сочи

Локомотив — ПФК ЦСКА

Рубин — Ростов

Крылья Советов — Краснодар

Уфа — Динамо

Урал — Арсенал

Финал Кубка России

13 мая

30 тур

17 мая

Ростов — Зенит

Краснодар — Ахмат

ПФК ЦСКА — Тамбов

Динамо — Оренбург

Рубин — Спартак

Крылья Советов — Сочи

Уфа — Арсенал

Урал — Локомотив

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РПЛ

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