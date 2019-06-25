Анонс еженедельника «Футбол» №25!

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает об очередном конфликте Юрия Семина с руководством «Локомотива».
• 10 фактов: Дмитрий Темников собрал все предложения Леонида Федуна, направленные на изменение российского футбола.
• Исследование: Антон Муша объясняет, как фанаты «Барселоны» участвуют в управлении клубом.
• Тема: Юрий Алеманов подводит итоги чемпионата Франции.
• Герой. Лидия Дидык — о возвращении Матса Хуммельса в «Боруссию» Д.
• Статистика и цифры матчей Кубка Америки, Кубка африканский наций и товарищеских встреч.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: сборная Бразилии.
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