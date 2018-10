«Однажды я положил свои яйца Диопу на лоб». Главный шутник английского футбола

В Великобритании Джимми Булларда знают все. Некогда самый обычный английский футболист сейчас делает успешную карьеру на ТВ. Он не был выдающимся игроком и не обладает неотразимой внешностью. Зато Джимми Бульдог был королем шуток и стеба, за что его ненавидели партнеры по команде и обожали болельщики и телезрители.

Герой поколения

Сейчас главным инструментом взаимодействия футбольных клубов с болельщиками стали соцсети. Но в начале и середине 2000-х все приколы и подшучивания игроков друг над другом проходили мимо фанатов, всегда оставаясь в раздевалках команд. Фанаты устали от скучных футболистов и хотели, чтобы те реагировали на них, отвечали на их подколы и стеб. Поэтому людям нравился Буллард с растрепанными волосами, ногами, похожими на спички, и мальчишеской ухмылкой. У него было что сказать в ответ. Или сотворить. «Я не хожу вокруг, думая: «О, я шутник, я должен сделать что-то дурацкое сегодня». Просто иногда такое случается. Как в случае с Марком Кроссли. Он сказал, что он горячий, так что я подумал, что мог бы его охладить, и вылил ему на голову кастрюлю с йогуртом. И ему это очень понравилось», — признался как-то Буллард.

«Я повернул голову и увидел, как Буллард мастурбирует»

Становление будущего комедианта английского футбола берет начало с сезона-2004/05, когда «Уиган» впервые в истории квалифицировался в АПЛ. К тому моменту на счету Джимми уже был ряд выдающихся выходок. На первую рождественскую вечеринку в клубе он явился облаченный в костюм и галстук. «Они сказали мне, что это маскарадная вечеринка, но я решил, что они прикалываются, поэтому просто надел костюм и пошел как гангстер, думая: «Куда бы мы ни отправились, я буду в порядке». Только когда я увидел Майка Флинна, нарядившегося Человеком-пауком, я понял, что это была не шутка», — говорит Буллард.

На предсезонных сборах в Испании Джимми был арестован, потому что полиция приняла его за преступника. Полицейских смутили идентичные имена футболиста и разыскиваемого. Пока полиция изучала фотографии настоящего преступника, Буллард пропустил свой обратный рейс. Однажды в ресторане отеля полузащитник попытался сдернуть скатерть со стола, не уронив посуду. Несложно догадаться, что эта затея обернулась неудачей. «Не думаю, что он тогда успешно справился с задачей», — вспоминает Ли Маккалох со смехом. Но ему явно было не до шуток, когда накануне финала Кубка английской лиги в 2006 году он решил лечь спать пораньше в своем номере, а на утро проснулся в кровати в объятиях Джимми.

Райану Тейлору тоже есть что вспомнить: «Он постоянно называл меня Тони, и когда я сказал ему, что меня зовут Райан, он ответил: «Но ты больше похож на Тони, так что я буду звать тебя Тони». И с тех пор остальные стали делать так же!» Но иногда жертвой приколов становился и сам Джимми. Во время очередного выезда партнеры по команде накинулись на него в отеле, раздели его, а затем катали по коридорам в тележке с полотенцами, потому что он их раздражал. «Обычно, когда у вас есть дети в доме, они будят вас ночью. С Джимми все будет наоборот. Я не удивлюсь, если он разбудит ребенка посреди ночи и захочет поиграть с ним», — заявил выступавший с ним в «Уигане» Лейтон Бэйнс.

Но самую шокирующую историю поведал еще один экс-партнер Булларда по «Уигану» Паскаль Шимбонда. На французском ТВ он вспоминал о своем периоде карьеры в АПЛ: «Англичане сумасшедшие. Когда я приехал в «Уиган», встретил там Джимми Булларда. Однажды мы были в отеле и отдыхали перед игрой. Нас было пятеро в комнате. Мы смотрели телевизор, вдруг я повернул голову направо и увидел, как Буллард мастурбирует». Эммануэль Пети, также приглашенный на эфир, кратко резюмировал эту историю: «Это худшее, что я когда-либо слышал».

«Он гонялся за мной три дня — хотел убить»

Перебравшись в «Фулхэм», Джимми недолго размышлял над тем, как растопить лед между ним и новыми одноклубниками. «Я был в клубе всего четыре недели и решил подшутить над самым крупным парнем в раздевалке – Папой Бубой Диопом», — вспоминает Буллард. По его мнению, если остальные игроки увидят, как он не побоялся прикольнуться над африканцем по прозвищу Шкаф, то это поможет ему добиться их признания. Пока ничего не подозревающий Диоп лежал лицом вниз на массажном столе, к нему подкрался Джимми и потерся причинным местом о его лысую голову. Он успел сделать это три или четыре раза, прежде чем шокированный африканец подскочил со стола. В следующее мгновение Буллард задал такого стрекача, что позавидовал бы даже Усэйн Болт. «Я положил свои яйца ему на лоб, и он был в ярости. Он гонялся за мной по тренировочной базе «Фулхэма» три дня — хотел убить меня. Растопить лед – вот как я это называю. Девяносто процентов ребят сочли это забавным, десять — нет, так что я выиграл», — хвастался Джимми.

Тем же летом 2006-го в рамках предсезонной подготовки «Фулхэм» поехал в Австрию и остановился в том же отеле, что и мадридский «Реал». Пока большинство футболистов лондонского клуба скромно слонялись по фойе, Буллард направился прямиком в бар, чтобы отыскать Дэвида Бекхэма и компанию. Прихватив с собой мандолину, он устроил для игроков «Реала» мини-концерт, начав с песни о «Старом Макдональде, у которого была ферма», и сорвал овации.

Травма, изменившая все

Тогдашний тренер «дачников» Крис Коулмэн заявил, что 2 млн фунтов, заплаченные за Булларда, — лучшее вложение средств клуба. Но Джимми не сумел оправдать таких авансов. Всему виной страшная травма, полученная в безобидном столкновении со Скоттом Паркером из «Ньюкасла» в сентябре 2006-го. «Я помню, как вступил в борьбу за мяч, а затем вывернул ногу. Скотт приземлился на меня, и я принял весь его вес на свое колено. Сначала я был в шоке. Затем я услышал, как Коллинз Джон воскликнул: «О боже, нет!» Я посмотрел вниз: моя нога была согнута под совершенно неправильным углом. А потом начались боли. Боль, которую я никому не пожелаю», — вспоминает Джимми. Его колено было так искалечено, что Джона и Паркера вырвало на поле.

Буллард отправился в Колорадо, для встречи с хирургом Ричардом Стедманом. Тот был шокирован увиденным. «Он сказал, что это похоже на бомбу, взорвавшуюся в коленной чашечке. Я порвал в колене три связки из четырех. Но доктор заверил, что я буду играть снова, и это побудило меня думать, что я пройду через это», — рассказывает Буллард. Ему пришлось пройти через несколько операций, после чего последовал длительный курс восстановления. За это время он получил около 5000 писем со словами поддержки со всего мира и от фанатов различных клубов. Он вернулся на поле лишь в январе 2008-го, а уже в феврале забил блестящий победный гол со штрафного в матче с «Астон Виллой». Джимми помог лондонцам избежать вылета, а в августе 2008-го в 29 лет получил первый вызов из сборной Англии. Правда, он так и не провел за «трех львов» ни одной игры.

Афера в «Халле»

В 2009 году Буллард отправился в «Халл» и получил неожиданный подарок судьбы. «Я приехал подписывать контракт и заметил, что вместо обещанных мне 40 тысяч фунтов в неделю там значились 55 тысяч фунтов», — делится воспоминаниями Джимми. Игрок рассказал, что они вместе с агентом сразу заметили опечатку, но решили не подавать виду, и полузащитник подписал тот контракт на 4,5 года. «Я очень благодарен этому чертову дню! Спасибо тебе большое, «Халл», что изменил мою жизнь. Это был восхитительный контракт, восхитительный! Теперь я разбрасываюсь деньгами повсюду, меня словно рвет ими», — не скрывал своего восторга Буллард в 2016 году, когда публично поведал об этой истории.

Разумеется, на игровом поле футболист не окупил потраченных на него средств. Зато продолжил веселиться и развлекать всех вокруг. Многие помнят его знаменитое празднование гола в ворота «МанСити» на «Этихаде», когда он отчитывал рассевшихся вокруг него партнеров.

Так он передразнивал тренера Фила Брауна, годом ранее прилюдно разносившего своих игроков таким образом в перерыве гостевого матча с «МС». Это празднование удостоилось аплодисментов даже от фанатов «горожан» и было добавлено в одну из видеоигр серии FIFA.

Телезвезда

В августе 2017-го он пришел на смену телеведущей Хелен Чемберлен, остававшейся до того момента бессменным лицом программы Soccer AM на протяжении 22 лет. К тому моменту он уже неоднократно привлекался к съемкам в передаче, сначала в роли приглашенного гостя, а затем и в качестве ведущего собственных рубрик. В частности, он пытался повторить самые впечатляющие голы в истории АПЛ и колесил по базам британских футбольных клубов, где соревновался с игроками в различных тренировочных испытаниях в рубрике You know the drill («Ты знаешь правила»).

А в 2014-м участвовал в британском шоу I’m A Celebrity Get Me Out Of Here (аналог в России – «Последний герой»). Впрочем, на последнее его в большей степени вынудило неудачное вложение средств в проект экс-хавбека «Вулверхэмптона» Майкла Макиндо. Проще говоря, Буллард потерял 600 тысяч фунтов в финансовой пирамиде.

«Мяч прошел прямо через стеклянный лифт»



Помимо постоянных приколов у Булларда есть как минимум два больших хобби. Во-первых, он рыбачит. Причем делает это с восьми лет — с того самого момента, когда впервые взял в руки удочку, подаренную отцом. Джимми до сих пор помнит свою первую рыбу — махонькую плотву, пойманную в озере возле дома. В тот момент он стал гордостью отца, завсегдатая клуба профессиональных рыболовов. А во время восстановления после травмы он победил нескольких профессиональных английских рыбаков на местных соревнованиях. И даже выиграл первенство в комплексе Gold Valley Lakes недалеко от Олдершота.

Во-вторых, Буллард — большой фанат гольфа. Однажды он решил похвастать своими навыками гольфиста перед партнерами по «Фулхэму» в одном из отелей. Он лупил в них мячиками для гольфа, как только те выходили из лифта. Кто-то из игроков подобрал один такой мяч и бросил в Джимми, а тот отбил его клюшкой со всей силы в сторону стеклянного лифта. «Мяч прошел прямо через стеклянный лифт… и разбил его сверху донизу. Не самый лучший мой момент», — вспоминает полузащитник.

Джимми всегда напоминал щенка или ребенка. Такой же непослушный, но очаровательный. Он неоднократно доказывал свою универсальность — способность адаптироваться к различным условиям и аудиториям. Мог бы добиться большего в своей игровой карьере, если бы умел сосредотачиваться, но тогда это был бы не он. Стеб всегда был истинным призванием Булларда в жизни, и он полностью принял этот факт.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, твиттер Джимми Булларда

Видео: YouTube