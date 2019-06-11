Анонс еженедельника «Футбол» №23!

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о решении расширить количество участников РПЛ.

• Интервью: Экс-главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов вспоминает триумф питерского клуба в Кубке России 20-летней давности и рассказывает о своем рекорде, который обещает продержаться долгое время.

• Тема: Дмитрий Темников подводит итоги чемпионата Италии-2018/19.

• Герой: Юрий Алеманов — о том, как Санти Касорла боролся за свою мечту.

Как это устроено: Никита Котов рассказывает о главных подозреваемых в организации договорных матчей в Ла Лиге.

Исследование: Антон Муша знакомит с Жоау Фелишем, которого называют преемником Криштиану Роналду.

10 фактов: Лидия Дидык подобрала самые интересные особенности предстоящего Кубка Америки.

Статистика и цифры отборочных матчей Евро-2020 и товарищеских встреч.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «Ювентус» — чемпион Италии-2018/19, Жоау Фелиш («Бенфика», Португалия), сборная Португалии — победитель Лиги наций-2018/19.

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