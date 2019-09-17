Пути неисповедимы. Судьба Кокорина и Мамаева после досрочного освобождения из колонии

Условно-досрочное освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева стало одной из главных околофутбольных новостей этой осени в России. Однако, ответ на вопрос, какой сценарий продолжения карьеры ждет футболистов после прекращения сроков заключения – до сих пор остается актуальным. Действующие контракты с «Зенитом» и «Краснодаром» по-прежнему остаются в силе. Тем не менее, в прессе все чаще появляется информации о расторжении текущих соглашений футболистов с клубами.

Возвращение в игру

17 сентября главных фигурантов уголовного дела об избиении чиновника Дениса Пака должны выпустить на свободу. В этот день по решению суда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны официально покинуть исправительную колонию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

Данный вердикт поддержал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. «Благодаря им, по всей стране в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни», а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины», – заключил госслужащий.

Тем не менее, дальнейшая судьба футболистов остается в подвешенном состоянии. Если в случае Кокорина, санкт-петербургский «Зенит» неоднократно заявлял, что намерен сохранить игрока в команде и по окончании заключения, то «Краснодар», которому принадлежат права на 30-летнего Мамаева, желает расторгнуть действующий контракт с игроком. Напомним, что нынешнее соглашение игрока рассчитано до 31 декабря 2019 года.

Что дальше?

По ситуации с форвардом «Зенита» руководство «сине-бело-голубых» отметило, что всячески cтремится сохранить за собой 28-летнего экс-форварда сборной России. В частности, главный тренер команды Сергей Семак заявил: «Зенит» не сможет продолжить следить за состоянием здоровья Кокорина по окончании контракта. Но я был бы рад его возвращению в команду. Хотелось бы, чтоб он поскорее вернулся к тренировках с нами и заключил новый контракт».

Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу до обеда 17 сентября Ждём пацанов в @rfpl ! pic.twitter.com/YzuKG9rwJQ — Soccer365.ru (@soccer365ru) September 16, 2019

В то же время, ситуация с Павлом Мамаевым выглядит не столь оптимистично. На днях появилась информация, что вопросом принудительного расторжения контракта с футболистом будут заниматься в палате по разрешению споров Российского футбольного союза.

«Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе. Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября», – заявил председатель палаты Виктор Березов.

Галицкий VS Мамаев

Владелец «Краснодара» еще весной в одном из интервью точно дал понять, что взаимодействие между краснодарцами и Мамаевым закончилось. «У нас были свои причины, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Мы подали в палату по разрешению споров заявление. Я лично принимал это решение. Это все, что я могу сказать. Не хочу влиять на судьбу Павла своими словами», – cказал руководитель.

Однако, сам футболист отрицает желание владельца краснодарского клуба – Сергея Галицкого – прекратить с ним сотрудничество. На прошлой неделе Мамаев заявил: «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», – отметил Мамаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Самара или Грозный?

На днях стало известно, что в приобретении бывшего хавбека национальной сборной заинтересовались в Самаре. Местные «Крылья Советов» готовы предложить футболисту контракт до конца текущего сезона с возможностью его продления еще на один год.

Отмечается, что такой вариант возможен, если «Краснодар» разорвет действующее соглашение с игроком. При этом, самарцы пока не контактировали с представителями 30-летнего полузащитника. Заинтересованность в Мамаеве выразили еще несколько клубов российской Премьер-лиги, в числе которых «Урал» и «Ахмат».

Грозненский клуб показывал, что может перезапускать карьеры футболистов. Подписание контракта с экс-хавбеком «Спартака» Денисом Глушаковым после громкого скандала это наглядно продемонстрировало. С этой точки зрения, вариант с приглашением хавбека «быков» выглядит вполне реалистичным.

Кокорин в придачу?

Почетный президент грозненцев Рамзан Кадыров не раз заявлял, что готов рассмотреть вопрос о подписании не только Мамаева, но и Кокорина. «Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», – cказал он.

А пока что обоим футболистам остается провести в исправительной колонии еще трое суток. 17 сентября в их жизни начнется новый этап. И как сложится дальнейшая карьера некогда основных игроков российской сборной – зависит исключительно от их желания вновь вернуться в большую игру.

Фото: Global Look Press

Текст: Анатолий Акулов