Премьер-лига. 9-й тур. «Ростов» обыграл «Ахмат»

«Ростов» принимал в домашних стенах «Ахмат». Команда Валерия Карпина одержала волевую победу.

Премьер-лига. 9-й тур

РОСТОВ — АХМАТ — 2:1 (0:1).

Ростов-на-Дону. 16 сентября.

Стадион: «Ростов Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Долгов, 90), Байрамян (Глебов, 82), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Саплинов, 77).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (А. Понсе, 80), Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Бериша, 66).

Голы: 0:1 – Роши (19 – с пенальти), 1:1 – Байрамян (54), 2:1 – Норманн (65).

Предупреждение: Саплинов (85).

Удаление: Швец (63).

13 (9) удары (в створ) 6 (3)

6 фолы 15

7 угловые 0

5 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В середине первого тайма гости вышли вперед. Роши уверенно реализовал пенальти. Ростовчане не смогли сравнять счет до перерыва. Во втором тайме хозяева смогли забить два мяча. Сначала отличился Байрамян, а вперед «Ростов» вывел Норманн. Не последнюю роль сыграло удаление Швеца.

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»