Проверка пройдена. Как Антонио Конте обыграл «Милан» в дерби и преобразил «Интер»

В 4-м туре Серии А проходило миланское дерби, в котором «Интер» обыграл «Милан» — 2:0. «Нерадзурри» идут сейчас без осечек в итальянской Серии А, занимая первое место в таблице. До этого соперники «черно-синих» были послабее, и это дерби было проверкой для новой команды Антонио Конте. Еженедельник «Футбол» — о том, как Антонио Конте преобразил «Интер».￼

Защита — главное средство победы?

За четыре игры чемпионата Италии «нерадзурри» пропустили всего один мяч. На данный момент это лучший показатель среди всех команд Серии А. Прибывший из Мадрида Диего Годин, который поиграл за «матрасников» девять лет, де Врей, Шкриньяр, Д’Амброзио и Раноккия не оставляют шанса нападающим других команд в этом сезоне.

То же самое и произошло с «Миланом». В первом тайме команда Марко Джамполо ничего не смогла создать. Защитники «Интера» либо блокировали удары, либо позволяли бить только издали. А во время угловых или штрафных они выиграли почти все верхние единоборства, так что футболисты «россонери» просто не добирались до мяча.

Тактика Конте

Этот сезон «Интер» начал с изменения схемы. В отличии от бывшего наставника «неррадзури» Лучано Спаллетти, который использовал схему 4+2+3+1, Антонио Конте сразу же поставил свою излюбленную 3+5+2. При ней крайние полузащитники могут быть полезны как в атаке, так и в защите. В матче с «Миланом» эти позиции занимали Д’Амброзио и Асамоа, которые разрывали фланги «красно-черных».

Также узнавался и обычный стиль Конте. Весь матч игроки с легкостью удерживали мяч, полностью владея преимуществом в игре. Контратаки тоже были, но все же чаще всего «Интер» проводил позиционные атаки. А какое командное движение! Можно сказать, что подопечные Конте просто перебегали соперников из «Милана».

Лукаку на подъеме

Бельгийский нападающий признавался, что в «Манчестер Юнайтед» он испытывал дискомфорт. Причиной этому было постоянное обвинение игрока в плохих результатах команды (также попадало и Погба). И, наконец, Лукаку перебрался из Англии в Италию.

Конте сразу поверил в него и не пожалел. В дебютном матче за «Интер» 26-летний нападающий забил, тем самым прервав свою 8-матчевую безголевую серию в клубных турнирах. В миланском дерби бельгиец вновь отличился — годовой переправив мяч в сетку после великолепной подачи Бареллы. Этот мяч стал для форварда 3-м в нынешнем сезоне Серии А.

После победы в Derby della Madonnina Лукаку рассказал про отношения с Конте: «Отношения с Графом? Очень хорошие, потому что он является тренером, который помогает игрокам расти. Конте мотивирует меня каждый день. Я очень рад быть здесь (в «Интере»)».

Ротация состава

Мартинес, Политано, Кандрева, Лукаку, Брозович, Сенси, Весино — футболисты, отлично замотивированные на игру. В каждом матче футболисты центральной зоны или атаки постоянно жаждут проявить себя. В матче с «Миланом» появившийся вместо Мартинеса Политано сразу же нацелился на ворота и у него почти получилось забить — он попал в перекладину. Также и Кандрева, которому просто не повезло на последних минутах встречи, так как после его удара мяч рикошетом попал в штангу.

Все это — заслуга Конте. Он всегда требует самоотдачи от футболистов и не любит халтуры на тренировках и играх. Поэтому игроки больше стараются, что нельзя не заметить во время матчей. На данный момент не вписывается только новичок команды — Алексис Санчес.

Любовь фанатов

Еще до начала сезона на домашние матчи «Интера» были проданы все абонементы. Это было сделано за несколько часов. А после отличного дебюта Конте в

качестве главного тренера «Интера», в первом домашнем матче «нерадзурри» с легкостью разобрались с «Лечче» (4:0), фанаты влюбились и поверили в него. Сейчас многие болельщики уверены, что именно «граф» сможет привести клуб к чемпионству. Поэтому на матчах огромную отдачу показывают не только игроки, но и болельщики.

Пока остальные команды Серии А буксуют на старте чемпионата, «Интер» побеждает и уверенно лидирует в таблице. Можно сказать, что Конте прошел первую проверку, обыграв принципиального соперника. Но дальше будут команды посильнее. Справится ли Конте? Смогут ли в этом году «нерадзурри» взять долгожданный скудетто?

Фото: твиттер «Интера», официальный сайт «Интера»

Текст: Роман Шлуинский