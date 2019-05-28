Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 29 мая

• Мнение: Андрей Вдовин — о героях этого сезона Премьер-Лиги.



• Интервью: Тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал об игре на стадионе «Фишт», болельщиках и футболе Газзаева.



• 10 фактов: Дмитрий Темников называет 10 самых ожидаемых трансферов.



• Тема: Лидия Дидык подводит итоги сезона в Бундеслиге.

• Герой: Никита Котов сочувствует трагедиям Икера Касильяса.

• Как это устроено: Антон Муша рассказывает, как обстоит дело с лимитом на легионеров в других странах.



• На досуге: Сборная журналистов провела матч с актерами столичных театров.

• Статистика и цифры РПЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Хоккей: Дмитрий Темников разъясняет, почему бронза сборной России на чемпионате мира — это шаг вперед



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «Локомотив» — обладатель Кубка России-2018/19, «Бавария» — чемпион Германии-2018/19.



Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею