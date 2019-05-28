Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 29 мая

• Мнение: Андрей Вдовин — о героях этого сезона Премьер-Лиги.
• Интервью: Тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал об игре на стадионе «Фишт», болельщиках и футболе Газзаева.
• 10 фактов: Дмитрий Темников называет 10 самых ожидаемых трансферов.
• Тема: Лидия Дидык подводит итоги сезона в Бундеслиге.
• Герой: Никита Котов сочувствует трагедиям Икера Касильяса.
• Как это устроено: Антон Муша рассказывает, как обстоит дело с лимитом на легионеров в других странах.
• На досуге: Сборная журналистов провела матч с актерами столичных театров.
• Статистика и цифры РПЛ.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Хоккей: Дмитрий Темников разъясняет, почему бронза сборной России на чемпионате мира — это шаг вперед
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: «Локомотив» — обладатель Кубка России-2018/19, «Бавария» — чемпион Германии-2018/19.
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