Анонс еженедельника «Футбол» №21! В продаже с 29 мая

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о героях этого сезона Премьер-Лиги.

• Интервью: Тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал об игре на стадионе «Фишт», болельщиках и футболе Газзаева.

• 10 фактов: Дмитрий Темников называет 10 самых ожидаемых трансферов.

• Тема: Лидия Дидык подводит итоги сезона в Бундеслиге.

Герой: Никита Котов сочувствует трагедиям Икера Касильяса.

• Как это устроено: Антон Муша рассказывает, как обстоит дело с лимитом на легионеров в других странах.

• На досуге: Сборная журналистов провела матч с актерами столичных театров.

• Статистика и цифры РПЛ.

 Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Хоккей: Дмитрий Темников разъясняет, почему бронза сборной России на чемпионате мира — это шаг вперед

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «Локомотив» — обладатель Кубка России-2018/19, «Бавария» — чемпион Германии-2018/19.

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