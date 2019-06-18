Анонс еженедельника «Футбол» №24!

• Герой: Антон Муша рассказывает, как клан Азаров покоряет футбольный мир.

• Исследование: Лидия Дидык — об интригах предстоящего Кубка африканских наций.

• 10 фактов: Дмитрий Темников восхищается победой «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли и называет главных героев этого успеха.

• Статистика и цифры отборочных матчей Евро-2020 и товарищеских встреч.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: Эден Азар («Реал», Испания), «Сент-Луис Блюз» — обладатель Кубка Стэнли-2019.



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