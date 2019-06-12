Руслан Камболов – игрок «Краснодара». Таблица трансферов РПЛ. Лето-2019/20

Зе Луиш может вернуться в Португалию, Игорь Денисов завершил карьеру, «Краснодар» оформил третий трансфер. Таблица летних трансферов чемпионата России-2019/2020.

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

Сборы:

18.06 — 29.06 — Австрия

Пришли: в. Бабурин (Рубин, из аренды), з. Цаллагов (Рубин, из аренды), н. Полоз (Рубин, из аренды), з. Новосельцев (Ростов, из аренды), н. Джорджевич (Арсенал Тула, из аренды), з. Мевля (Ростов, из аренды), в. Лодыгин (Олимпиакос, Греция, из аренды), з. Лоди (Атлетико Паранаэнсе, Бразилия), з. Фернандес (ЦСКА).

Ушли: з. Нету (Спортинг, Португалия).

Локомотив (Москва) / Юрий Семин

Сборы:

20.06 — 04.07 — Австрия

Пришли: п. Крыховяк (ПСЖ, Франция), п. Касаев (Сочи, из аренды), з. В. Денисов (Крылья Советов, из аренды), з. Маргасов (Сочи, из аренды), н. Портнягин (Балтика, из аренды), з. Живоглядов (Уфа).

Ушли: п. И. Денисов (завершение карьеры), п. Фернандеш (св. агент), з. Михалик (св. агент), п. Тарасов (св. агент).

Краснодар / Мурад Мусаев

Сборы:

10.06 — 20.06 — Краснодар;

23.06 — … — Австрия



Пришли: п. Намли (Зволле, Нидерланды), п. Кайо Пантелеао (Санта-Клара, Португалия), п. Камболов (Рубин).

Ушли: п. Перейра (св. агент), п. Каборе (св. агент).

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

Сборы:

15.06 — 25.06 — Москва;

27.06 — … — Австрия

Пришли: з. Дивеев (Уфа).

Ушли: н. Эрнандес (св. агент), п. Влашич (Эвертон, Англия, из аренды), п. Дзагоев (Тигрес, Мексика), з. Фернандес (Зенит).

Спартак (Москва) / Олег Кононов

Сборы:

16.06 — 22.06 — Москва;

24.06 — … — Австрия

Пришли: —

Ушли: н. Зе Луиш (Порту, Португалия).

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

Сборы:

14.06 — 26.06 — Тула;

27.06 — 07.07. — Австрия

Пришли: п. Кухарчик (Легия Варшава, Польша).

Ушли: —

Оренбург / Владимир Федотов

Пришли: —

Ушли: з. Андреев (завершил карьеру), п. Чиркин (Авангард), з. Ойеволе (Тамбов).

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

Пришли: н. Понсе (Анжи), п. Михалак (Лехия Гданьск, Польша).

Ушли: н. Балай (св. агент), з. Мохаммади (св. агент), з. Родолфо (завершение карьеры), з. Плиев (Динамо), п. Исмаэл Силва (ПАОК, Греция).

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

Сборы:

… — … — Австрия;



Пришли: з. Чистяков (Тамбов), п. Саплинов (Балтика).

Ушли: п. Калачев (завершение карьеры), з. Паршивлюк (св. агент), п. Гацкан (св. агент).

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

Пришли: —

Ушли: з. Балажиц (св. агент), п. Катрич (св. агент), з. Хозин (св. агент), з. Данцев (св. агент).

Рубин (Казань) / Роман Шаронов

Пришли: —

Ушли: п. Байрамян (Ростов, из аренды), в. Бабурин (Зенит, из аренды), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), н. Полоз (Зенит, из аренды), з. Устинов (св. агент), п. Камболов (Краснодар).

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

Пришли: п. Шиманьски (Легия, Польша), з. Плиев (Ахмат), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция), н. Карлиньос (Лугано, Швейцария).

Ушли: —

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

Пришли: —

Ушли: п. Миялович (св. агент).

Уфа / Вадим Евсеев

Пришли: —

Ушли: п. Салатич (св. агент), з. Дивеев (ЦСКА), з. Живоглядов (Локомотив).

Тамбов / Александр Григорян

Пришли: з. Таказов (Армавир), н. Гелоян (Шинник), п. Костюков (Енисей), ф. Конате (Пюник, Армения), п. Мохаммед (Пюник, Армения), п. Дедечко (Александрия, Украина), з. Ойеволе (Оренбург), з. Абазов (Нижний Новгород).

Ушли: з. Чистяков (Ростов), п. Альшин (св. агент), з. Овсиенко (св. агент), з. Мищенко (св. агент), з. Горбатюк (св. агент), п. Мурнин (св. агент), в. Вавилин (св. агент).

ФК Сочи / Александр Точилин

Пришли: —

Ушли: —

Фото: твиттер клуба «Краснодар»