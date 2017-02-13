Анонс приложения «90 минут» №6 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 13 февраля

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, что надо знать о соперниках российских клубов в Лиге Европы.

• Рейтинг: Главные события кубков Англии, Франции, Италии, Германии и Испании.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Англия: Антон Муша разбирается, куда пропало волшебство «Лестера».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает о японцах в Бундеслиге.

• Италия: Илья Егоров радуется большому числу голов Эдина Джеко.

• Испания: Никита Котов — о том, чем Роман Зозуля взбудоражил всю Европу.

• Франция: Юрий Алеманов прогоняет Александра Лаказетта из «Лиона».

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.