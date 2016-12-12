Анонс приложения «90 минут» №50 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 декабря

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• Тема: Андрей Вдовин объясняет, как доклад Макларена может повлиять на проведение ЧМ в России.

• Рейтинг: Пять бомбардиров, проявивших себя в Лиге чемпионов.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Главные цифры ФНЛ.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Борнмут» — самая самобытная команда АПЛ.

• Германия: Алексей Черняк рассказывает как братья Ковачи преобразили франкфуртский «Айнтрахт».

• Испания: Никита Котов — о том, как травмы губят карьеру Дениса Черышева.

• Италия: Илья Егоров называет причины успеха «Аталанты» в нынешнем сезоне.

• Франция: Роман Абрамов рассказывает о том, почему Корсика — самый ненавистный футбольный регион во Франции.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.