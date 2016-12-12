Анонс приложения «90 минут» №50 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 декабря

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин объясняет, как доклад Макларена может повлиять на проведение ЧМ в России.
• Рейтинг: Пять бомбардиров, проявивших себя в Лиге чемпионов.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Главные цифры ФНЛ.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Борнмут» — самая самобытная команда АПЛ.
• Германия: Алексей Черняк рассказывает как братья Ковачи преобразили франкфуртский «Айнтрахт».
• Испания: Никита Котов — о том, как травмы губят карьеру Дениса Черышева.
• Италия: Илья Егоров называет причины успеха «Аталанты» в нынешнем сезоне.
• Франция: Роман Абрамов рассказывает о том, почему Корсика — самый ненавистный футбольный регион во Франции.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
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