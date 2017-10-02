Анонс приложения «90 минут» №40 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 2 октября

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• Тема: Антон Муша ищет виновного в эпидемии травм «Спартака».

• Интервью: Самые яркие английские высказывания Леонида Слуцкого.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников пытается предсказать, на что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша подводит итоги супер-матча «Челси» — «Манчестер Сити».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» избавилась от Карло Анчелотти.

• Испания: Никита Котов — о том, как владельца «Марбельи» арестовали за связь с русской мафией.

• Италия: Илья Егоров знакомит с главными молодыми талантами Серии А.

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, за что могут посадить президента «Монако».

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1