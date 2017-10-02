Анонс приложения «90 минут» №40 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 2 октября

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• Тема: Антон Муша ищет виновного в эпидемии травм «Спартака».
• Интервью: Самые яркие английские высказывания Леонида Слуцкого.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников пытается предсказать, на что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша подводит итоги супер-матча «Челси» — «Манчестер Сити».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» избавилась от Карло Анчелотти.
• Испания: Никита Котов — о том, как владельца «Марбельи» арестовали за связь с русской мафией.
• Италия: Илья Егоров знакомит с главными молодыми талантами Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, за что могут посадить президента «Монако».
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.