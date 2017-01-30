Анонс приложения «90 минут» №4 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 30 января

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов рассказывает, как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука.

• Рейтинг: Пять главных открытий Кубка Африки.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша объясняет, что скрывается за психозом Арсена Венгера.

Германия: Лидия Дидык радуется успехам «Хоффенхайма».

• Испания: Никита Котов — о провале «Атлетико» в этом сезоне.

• Италия: Илья Егоров советует Антонио Кассано, что делать после ухода из «Сампдории».

• Франция: Роман Абрамов — о том, как талантливый полузащитник Гейда Фофана закончил карьеру в 25 лет.

• Тема: Антон Муша рассказывает, как букмекеры оценивают шансы команд в Лиге чемпионов.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Коллаж №4

 

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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