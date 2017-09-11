Анонс приложения «90 минут» №37 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 сентября

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Илья Егоров резюмирует первый приезд «Зенита» Роберто Манчини в Москву.

• Тема: Лидия Дидык и Илья Егоров подводят предварительные итоги отборочных матчей ЧМ-2018.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, почему «Факел» перестал «зажигать».

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Никита Воробьев разбирается в причинах провала Франка де Бура в «Кристал Пэлас».

• Германия: Лидия Дидык размышляет о том, что ждет Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии».

• Испания: Никита Котов — о том, как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити».

• Италия: Илья Егоров рассказывает все, что нужно знать о зарплатах в Серии А.

• Франция: Юрий Алеманов представляет нового сменщика Килиана Мбаппе в «Монако».

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1