Анонс приложения «90 минут» №37 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 сентября

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• Тема: Илья Егоров резюмирует первый приезд «Зенита» Роберто Манчини в Москву.
• Тема: Лидия Дидык и Илья Егоров подводят предварительные итоги отборочных матчей ЧМ-2018.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, почему «Факел» перестал «зажигать».
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Никита Воробьев разбирается в причинах провала Франка де Бура в «Кристал Пэлас».
• Германия: Лидия Дидык размышляет о том, что ждет Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии».
• Испания: Никита Котов — о том, как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити».
• Италия: Илья Егоров рассказывает все, что нужно знать о зарплатах в Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов представляет нового сменщика Килиана Мбаппе в «Монако».