Анонс приложения «90 минут» №35 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 28 августа

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App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

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• Тема: Андрей Вдовин и Дмитрий Темников рассказывают, что случилось с «Краснодаром».

• Рейтинг: Как игроки получают нелепые травмы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, что происходит в «Оренбурге».

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша рассказывает, стоит ли ждать сюрпризов от «Сток Сити».

• Германия: Лидия Дидык называет основные этапы перестройки «Шальке».

• Испания: Никита Котов — о новых владельцах «Жироны».

• Италия: Илья Егоров восхищается голевыми подвигами Мауро Икарди.

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о ситуации в «Лансе».

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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