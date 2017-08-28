Анонс приложения «90 минут» №35 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 28 августа

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• Тема: Андрей Вдовин и Дмитрий Темников рассказывают, что случилось с «Краснодаром».
• Рейтинг: Как игроки получают нелепые травмы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, что происходит в «Оренбурге».
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша рассказывает, стоит ли ждать сюрпризов от «Сток Сити».
• Германия: Лидия Дидык называет основные этапы перестройки «Шальке».
• Испания: Никита Котов — о новых владельцах «Жироны».
• Италия: Илья Егоров восхищается голевыми подвигами Мауро Икарди.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о ситуации в «Лансе».
• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.