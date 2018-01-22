Анонс приложения «90 минут» №3 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 22 января

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин исследует лимит на иностранцев в российском футболе.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• ИспанияНикита Котов объясняет, какие перемены ждет мадридский «Реал».

• Таблица европейских трансферов.

• АнглияАнтон Муша рассказывает, что происходит в Англии с бывшими игроками РФПЛ.

• ИталияИлья Егоров — о том, что творится в «Роме».

• ГерманияЛидия Дидык узнала, чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры.

• ФранцияЮрий Алеманов восхищается Малкомом из «Бордо».

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

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