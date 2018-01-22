Анонс приложения «90 минут» №3 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 22 января

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• Тема: Андрей Вдовин исследует лимит на иностранцев в российском футболе.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Испания: Никита Котов объясняет, какие перемены ждет мадридский «Реал».

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша рассказывает, что происходит в Англии с бывшими игроками РФПЛ.

• Италия: Илья Егоров — о том, что творится в «Роме».

• Германия: Лидия Дидык узнала, чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры.

• Франция: Юрий Алеманов восхищается Малкомом из «Бордо».

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1