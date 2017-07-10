Анонс приложения «90 минут» №28 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 10 июля

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• Тема: Юрий Алеманов рассказывает, как награждали «Спартак».
• Рейтинг: Пять звезд, которые ищут себе новый клуб.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Главные цифры Кубка конфедераций.
• Англия: Антон Муша рассказывает, зачем Джон Терри уехал в «Астон Виллу».
• Германия: Лидия Дидык восхищается прогрессом Митчелла Вайзера.
• Испания: Никита Котов представляет будущую звезду чемпионата Испании.
• Италия: Илья Егоров анализирует трансферную политику «Милана».
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему Клаудио Раньери вернулся во французский футбол.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как игроки «Кубани» не дают команде умереть.
• Анонс: Дмитрий Темников – о том, почему Китай перестал удивлять громкими трансферами.