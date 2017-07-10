Анонс приложения «90 минут» №28 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 10 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов рассказывает, как награждали «Спартак».

• Рейтинг: Пять звезд, которые ищут себе новый клуб.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Главные цифры Кубка конфедераций.

• АнглияАнтон Муша рассказывает, зачем Джон Терри уехал в «Астон Виллу».

• ГерманияЛидия Дидык восхищается прогрессом Митчелла Вайзера.

• ИспанияНикита Котов представляет будущую звезду чемпионата Испании.

• Италия: Илья Егоров анализирует трансферную политику «Милана».

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему Клаудио Раньери вернулся во французский футбол.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает, как игроки «Кубани» не дают команде умереть.

• Анонс: Дмитрий Темников – о том, почему Китай перестал удивлять громкими трансферами.

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