Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 28 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Никита Котов называет трех человек, решивших судьбу финала Лиги чемпионов.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Главные цифры ФНЛ сезона 2017/18.

• АнглияАнтон Муша подводит итоги сезона в Англии.

• ГерманияЛидия Дидык — о главных героях и антигероях Бундеслиги.

• ИталияИлья Егоров подытоживает последствия очередного чемпионства «Ювентуса».

• Хоккей: Дмитрий Темников задается вопросом, способен ли Александр Овечкин наконец привезти Кубок Стэнли в Вашингтон.

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