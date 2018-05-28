Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 28 мая

Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»!
• Тема: Никита Котов называет трех человек, решивших судьбу финала Лиги чемпионов.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Главные цифры ФНЛ сезона 2017/18.
• Англия: Антон Муша подводит итоги сезона в Англии.
• Германия: Лидия Дидык — о главных героях и антигероях Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров подытоживает последствия очередного чемпионства «Ювентуса».
• Хоккей: Дмитрий Темников задается вопросом, способен ли Александр Овечкин наконец привезти Кубок Стэнли в Вашингтон.
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