Анонс приложения «90 минут» №18 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 7 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Тема: Илья Егоров и Андрей Вдовин стали частью большого праздника в Черкизово, где дождались чемпионства «Локомотива».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет бизнес-модель «Химок».

• АнглияАнтон Муша — о том, как Рияд Марез помирился с руководителями «Лестера».

• ГерманияЛидия Дидык разрывается между «Шальке» и Максом Майером.

• Испания:  Никита Котов подводит итоги Эль Класико.

• ИталияИлья Егоров сожалеет о потерянной форме Андреа Белотти.

• ФранцияЮрий Алеманов — о ежегодных номинациях во французском футболе.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует игру сборной России в стартовых матчах ЧМ.

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