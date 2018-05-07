Анонс приложения «90 минут» №18 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 7 мая

• Тема: Илья Егоров и Андрей Вдовин стали частью большого праздника в Черкизово, где дождались чемпионства «Локомотива».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет бизнес-модель «Химок».
• Англия: Антон Муша — о том, как Рияд Марез помирился с руководителями «Лестера».
• Германия: Лидия Дидык разрывается между «Шальке» и Максом Майером.
• Испания: Никита Котов подводит итоги Эль Класико.
• Италия: Илья Егоров сожалеет о потерянной форме Андреа Белотти.
• Франция: Юрий Алеманов — о ежегодных номинациях во французском футболе.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует игру сборной России в стартовых матчах ЧМ.
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