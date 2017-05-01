Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 1 мая

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• Тема: За счет чего «Спартак» уже стал чемпионом.
• Рейтинг: Топ-5 игроков Чемпионшипа, которые уже готовы для АПЛ.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Евгений Морозов — о том, на ком держится новый «Манчестер Сити».
• Германия: Лидия Дидык предсказывает победу дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии.
• Испания: Никита Котов рассказывает про эффект тренерского домино.
• Италия: Илья Егоров восхищается работой Симоне Индзаги в «Лацио».
• Франция: Юрий Алеманов объясняет решения ассоциации футболистов Франции при выборе кандидатов на главные премии сезона.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.