Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 1 мая

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• Тема: За счет чего «Спартак» уже стал чемпионом.

• Рейтинг: Топ-5 игроков Чемпионшипа, которые уже готовы для АПЛ.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Евгений Морозов — о том, на ком держится новый «Манчестер Сити».

• Германия: Лидия Дидык предсказывает победу дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии.

• Испания: Никита Котов рассказывает про эффект тренерского домино.

• Италия: Илья Егоров восхищается работой Симоне Индзаги в «Лацио».

• Франция: Юрий Алеманов объясняет решения ассоциации футболистов Франции при выборе кандидатов на главные премии сезона.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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