Анонс приложения «90 минут» №15 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 17 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов — о последних интригах в отечественном чемпионате.

• Рейтинг: 5 главных талантов голландского чемпионата.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

АнглияАнтон Муша недоумевает, почему Марк Хьюз — все еще главный тренер «Сток Сити».

Германия: Лидия Дидык восхищается взлетевшим «Вердером».

• Испания: Никита Котов представляет Тони Адамса, нового главного тренера «Гранады».

• Италия: Илья Егоров дождался прихода китайских владельцев в «Милан».

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о главном успехе «Сент-Этьена» в этом сезоне.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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