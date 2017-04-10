Анонс приложения «90 минут» №14 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 10 апреля

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• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, чем недоволен Мирча Луческу в России.

• Рейтинг: 5 главных талантов бельгийского чемпионата.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша рассказывает о Крэйге Шекспире, который переписывает историю «Лестера» на новый лад.

• Германия: Лидия Дидык анализирует игру главных героев гонки бомбардиров в Бундеслиге.

• Испания: Никита Котов разбирается в главном скандале третьего испанского дивизиона.

• Италия: Илья Егоров представляет Алехандро Гомеса, который помогает «Аталанте» сделать сезон незабываемым.

• Франция: Юрий Алеманов — о скромном клубе «Этуаль», ставшим главным открытием Кубка Франции.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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