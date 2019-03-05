Анонс еженедельника «Футбол» №9! В продаже с 6 марта

• Мнение: Андрей Вдовин — о новых изменениях в футбольных правилах.



• Интервью: Легенда голландского футбола Эдгар Давидс рассказал о своей линейке очков, легендах о буйном характере и худшем наказании для Патрика Клюйверта.

• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 самых влиятельных женщин в мировом футболе.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют клубы РПЛ через их тренерские штабы. Часть 2. От «Ахмата» до «Зенита»

• Исследование: Дмитрий Темников рассказывает, что представляют собой «Вильярреал» и «Валенсия» — соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.

• Репортаж: Александр Вишневский побывал на матче «Марселя» и понял, чем живет известный французский клуб.



• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует плюсы и минусы лидеров Кубка Гагарина с Восточной конференции.

• Постеры: «Манчестер Сити» — обладатель Кубка Английской Лиги, Артур («Барселона»).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею