Анонс еженедельника «Футбол» №48! В продаже с 28 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о дебюте Олега Кононова в «Спартаке».
• Интервью: Магомед Оздоев рассказал об отличиях Санкт-Петербург, работе с Семаком и Капелло.
• 10 фактов: Вспоминаем 10 самых странных пунктов в контрактах футболистов.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» подводят итоги Лиги наций и чествуют сборную Голландии.
• Как это устроено: Лидия Дидык раскрывает секрет успеха «Боруссии» М.
• Исследование: Антон Муша изучил возможное создание Суперлиги.
• Offside: Никита Котов называет шесть главных черт Антонио Ди Натале.
• Статистика Лиги наций
• Статистика и цифры европейских чемпионатов
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников разбирается в проблемах «Питтсбурга».
• Постеры: Сборная Голландии, Себастьян Аллер («Айнтрахт»), Александар Митрович («Фулхэм»)
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