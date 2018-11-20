Анонс еженедельника «Футбол» №47! В продаже с 21 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, нуждается ли в натурализации сборная России.



• 10 фактов: Дмитрий Темников собирает воедино и разбирает по отдельности всех последних тренеров «Спартака».

• Тема: Лидия Дидык — о том, как сборная Германии почувствовала себя сборной России.

• Как это устроено: Антон Муша восхищается тем, как Маурицио Сарри перестраивает «Челси».

• Исследование: Юрий Алеманов рассказывает о том, как дела у Леонида Слуцкого в Голландии.

• Offside: Никита Котов вспоминает долгий путь Марка Видуки к признанию.

• Интервью: Ключевой защитник «Спартака» Георгий Джикия — о том, как восстанавливался после травмы, о конкуренции и оздоровлении «красно-белых».

• Статистика Лиги наций

• Статистика и цифры товарищеских матчей

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели

• Хоккей: Дмитрий Темников находит причины торможения «Автомобилиста».

• Постеры: Сборная Германии, Ари (сборная России).

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею