Анонс еженедельника «Футбол» №47! В продаже с 21 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, нуждается ли в натурализации сборная России.
• 10 фактов: Дмитрий Темников собирает воедино и разбирает по отдельности всех последних тренеров «Спартака».
• Тема: Лидия Дидык — о том, как сборная Германии почувствовала себя сборной России.
• Как это устроено: Антон Муша восхищается тем, как Маурицио Сарри перестраивает «Челси».
• Исследование: Юрий Алеманов рассказывает о том, как дела у Леонида Слуцкого в Голландии.
• Offside: Никита Котов вспоминает долгий путь Марка Видуки к признанию.
• Интервью: Ключевой защитник «Спартака» Георгий Джикия — о том, как восстанавливался после травмы, о конкуренции и оздоровлении «красно-белых».
• Статистика Лиги наций
• Статистика и цифры товарищеских матчей
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели
• Хоккей: Дмитрий Темников находит причины торможения «Автомобилиста».
• Постеры: Сборная Германии, Ари (сборная России).
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