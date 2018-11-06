Анонс еженедельника «Футбол» №45! В продаже с 7 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о врагах фанатов «Спартака»
• Интервью: Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о подарке Кадырова, семье и игре за «Локомотив»
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• Тема: Дмитрий Темников разбирается в противостоянии «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»
• Как это устроено: Лидия Дидык рассказала, как изменил Томас Тухель игру «ПСЖ»
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• Герой: Антон Муша прощается с владельцем «Лестера» и предрекает новую судьбу клубу
• Offside: Никита Котов — о войне Крэйга Беллами с самим собой
• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели
• Хоккей: Дмитрий Темников разбирается со сборной России перед Кубком Карьяла
• Постеры: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Краснодар» (Россия), Кшиштоф Пентек («Дженоа»).
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