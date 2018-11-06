Анонс еженедельника «Футбол» №45! В продаже с 7 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о врагах фанатов «Спартака»

• Интервью: Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о подарке Кадырова, семье и игре за «Локомотив»

• 10 фактов: Антон Муша знакомит с главными молодыми игроками Премьер-Лиги

• Тема: Дмитрий Темников разбирается в противостоянии «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»

• Как это устроено: Лидия Дидык рассказала, как изменил Томас Тухель игру «ПСЖ»

• Исследование: Юрий Алеманов узнал, в чем причина успеха молодежи «Аякса»

• Герой: Антон Муша прощается с владельцем «Лестера» и предрекает новую судьбу клубу

• Offside: Никита Котов — о войне Крэйга Беллами с самим собой

• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели

• Хоккей: Дмитрий Темников разбирается со сборной России перед Кубком Карьяла

• Постеры: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Краснодар» (Россия), Кшиштоф Пентек («Дженоа»).

Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею