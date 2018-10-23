Анонс еженедельника «Футбол» №43! В продаже с 24 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — о скандале с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

• Интервью: Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, какие санкции ждут Кокорина и Мамаева, о «смертности» клубов и почему игрокам необходимо вступать в профсоюз.

• 10 фактов: Антон Муша изучил футбольные рекорды из книги рекордов Гиннесса.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рецензируют новые книги о футболе в России. Во второй части в центре внимания Месут Озил, Гарет Бэйл и футбольные комиксы.



• Как это устроено: Лидия Дидык разобралась, что происходит со сборной Германии.

• Исследование: Никита Котов рассказал о предстоящем «Эль-Класико».

• Герой: Юрий Алеманов приветствует Тьерри Анри в «Монако».

• Статистика Лиги наций и европейских чемпионатов

• Статистика и цифры товарищеских матчей



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников знакомит с новым тренером хоккейного «Спартака».

• Постеры: Месут Озил («Арсенал»), Лука Йович («Айнтрахт»).

Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею