Анонс еженедельника «Футбол» №41! В продаже с 10 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — об Игоре Акинфееве, которого мы не знаем.

• Интервью: Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин — о ненависти к «Спартаку», о тренерских методах Юрия Семина и Валерия Газзаева, а также об увлечении фанатизмом.

• Тема: Максим Михалко объясняет, для чего создан и как функционирует казанский «Рубин».

• 10 скандалов: Юрий Алеманов вспомнил самые страшные грехи Криштиану Роналду.

• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Герой: Антон Муша — о том, почему Эден Азар станет легендой «Челси».

• Как это устроено: Лидия Дидык восхищается дортмундской «Боруссией» Люсьена Фавра.

• Звезда: Никита Котов рассказывает о главном шутнике английского футбола — Джимми Булларде.

• Хоккей: Дмитрий Темников удивляется, как часто московское «Динамо» меняет тренеров.

• Постеры: Пако Алькасер («Боруссия» Д, Германия), «Вильярреал», Испания, Эден Азар («Челси», Англия).

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею