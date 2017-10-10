Анонс еженедельника «Футбол» №41!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №40 в продаже с 11 октября.

• Тема: Никита Котов знакомит с главными талантами молодежной сборной России.

• Как это устроено: Максим Михалко о том, почему Константин Сарсания был образцом футбольного менеджмента.

• Мнение: Илья Казаков — о знакомстве и дружбе с Константином Сарсанией.

• Суперпостер: Илья Егоров описывает жизненный путь главного хама европейского футбола — Диего Косты.

• Исследование: Лидия Дидык объясняет, почему немецкие фанаты протестуют против Немецкого футбольного союза.

• Интервью: Рассказ о жизни первого капитана астраханского «Волгаря» Петра Ферафонтова.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: «Зенит» Санкт-Петербург, Джон Терри («Астон Вилла», Англия). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Слова: Лидия Дидык вспоминает наиболее яркие цитаты президента РФ о самой популярной командной игре • Тема: Андрей Вдовин подвел итоги контрольного поединка сборной России против сборной Южной Кореи. • Статистика и цифры отборочного раунда чемпионата мира. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как Александр Точилин и питерское «Динамо» пробиваются в РФПЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша ждет очередного провала от сборной Англии на чемпионате мира. • Испания: Никита Котов — о том, как «Барселона» оказалась в центре каталонского референдума. • Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1