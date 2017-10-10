Анонс еженедельника «Футбол» №41!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №40 в продаже с 11 октября.
• Тема: Никита Котов знакомит с главными талантами молодежной сборной России.
• Как это устроено: Максим Михалко о том, почему Константин Сарсания был образцом футбольного менеджмента.
• Мнение: Илья Казаков — о знакомстве и дружбе с Константином Сарсанией.
• Суперпостер: Илья Егоров описывает жизненный путь главного хама европейского футбола — Диего Косты.
• Исследование: Лидия Дидык объясняет, почему немецкие фанаты протестуют против Немецкого футбольного союза.
• Интервью: Рассказ о жизни первого капитана астраханского «Волгаря» Петра Ферафонтова.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: «Зенит» Санкт-Петербург, Джон Терри («Астон Вилла», Англия).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Слова: Лидия Дидык вспоминает наиболее яркие цитаты президента РФ о самой популярной командной игре
• Тема: Андрей Вдовин подвел итоги контрольного поединка сборной России против сборной Южной Кореи.
• Статистика и цифры отборочного раунда чемпионата мира.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как Александр Точилин и питерское «Динамо» пробиваются в РФПЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша ждет очередного провала от сборной Англии на чемпионате мира.
• Испания: Никита Котов — о том, как «Барселона» оказалась в центре каталонского референдума.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.