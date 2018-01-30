Анонс еженедельника «Футбол» №4!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №4 в продаже с 31 января.

• Мнение: Илья Казаков поздравляет Александра Анюкова с назначением на пост играющего тренера «Зенита-2».

• Тема: Никита Котов знакомит с секретным оружием футболистов под названием «трэштокинг».

• Интервью: Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о совместной работе с Фабио Капелло и Невио Скалой, о преимуществах Федора Смолова над Александром Кокориным и о том, как изнутри выглядит политический проект в футболе.

• Герой: Лидия Дидык приветствует возвращение Робина ван Перси в «Фейеноорд».

• Исследование: Иван Жидков раскрывает успехи экс-тренера «Анжи» Павла Врбы в чемпионате Чехии.

• Архив: Андрей Вдовин представляет гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Сандро Вагнер («Бавария», Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), сборная Хорватии.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин и Антон Муша разбирают вероятность перехода Квинси Промеса в «Саутгемптон».

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Таблица европейских трансферов.

• АнглияАнтон Муша размышляет, кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса.

• ГерманияЛидия Дидык объясняет, почему уход Швайштайгера перезагрузит немецкий футбол.

• ИспанияНикита Котов анонсирует массовый переезд игроков из Саудовской Аравии в Ла Лигу.

• ИталияИлья Егоров восхищается работой Марко Джампаоло в «Сампдории».

• ФранцияЮрий Алеманов прощается с самым искренним тренером Лиги 1.

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анонс приложения «90 минут» №51 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 декабря

Анонс приложения «90 минут» №52 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 25 декабря

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 