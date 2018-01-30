Анонс еженедельника «Футбол» №4!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №4 в продаже с 31 января.

• Мнение: Илья Казаков поздравляет Александра Анюкова с назначением на пост играющего тренера «Зенита-2».

• Тема: Никита Котов знакомит с секретным оружием футболистов под названием «трэштокинг».

• Интервью: Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о совместной работе с Фабио Капелло и Невио Скалой, о преимуществах Федора Смолова над Александром Кокориным и о том, как изнутри выглядит политический проект в футболе.

• Герой: Лидия Дидык приветствует возвращение Робина ван Перси в «Фейеноорд».

• Исследование: Иван Жидков раскрывает успехи экс-тренера «Анжи» Павла Врбы в чемпионате Чехии.

• Архив: Андрей Вдовин представляет гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Сандро Вагнер («Бавария», Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), сборная Хорватии. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин и Антон Муша разбирают вероятность перехода Квинси Промеса в «Саутгемптон». • Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели. • Таблица трансферов РФПЛ. • Таблица европейских трансферов. • Англия: Антон Муша размышляет, кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса. • Германия: Лидия Дидык объясняет, почему уход Швайштайгера перезагрузит немецкий футбол. • Испания: Никита Котов анонсирует массовый переезд игроков из Саудовской Аравии в Ла Лигу. • Италия: Илья Егоров восхищается работой Марко Джампаоло в «Сампдории». • Франция: Юрий Алеманов прощается с самым искренним тренером Лиги 1. • Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1