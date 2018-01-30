Анонс еженедельника «Футбол» №4!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №4 в продаже с 31 января.
• Мнение: Илья Казаков поздравляет Александра Анюкова с назначением на пост играющего тренера «Зенита-2».
• Тема: Никита Котов знакомит с секретным оружием футболистов под названием «трэштокинг».
• Интервью: Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о совместной работе с Фабио Капелло и Невио Скалой, о преимуществах Федора Смолова над Александром Кокориным и о том, как изнутри выглядит политический проект в футболе.
• Герой: Лидия Дидык приветствует возвращение Робина ван Перси в «Фейеноорд».
• Исследование: Иван Жидков раскрывает успехи экс-тренера «Анжи» Павла Врбы в чемпионате Чехии.
• Архив: Андрей Вдовин представляет гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Сандро Вагнер («Бавария», Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), сборная Хорватии.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин и Антон Муша разбирают вероятность перехода Квинси Промеса в «Саутгемптон».
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Таблица европейских трансферов.
• Англия: Антон Муша размышляет, кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса.
• Германия: Лидия Дидык объясняет, почему уход Швайштайгера перезагрузит немецкий футбол.
• Испания: Никита Котов анонсирует массовый переезд игроков из Саудовской Аравии в Ла Лигу.
• Италия: Илья Егоров восхищается работой Марко Джампаоло в «Сампдории».
• Франция: Юрий Алеманов прощается с самым искренним тренером Лиги 1.
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.