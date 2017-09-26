Анонс еженедельника «Футбол» №39!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №39 в продаже с 27 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о том, как темные силы превращают российский футбол в демонический вид спорта.

• Интервью: Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какими были российская Премьер-лига и ЦСКА лет десять назад, как угасал «Ротор», как Гус Хиддинк выбирал капитана для сборной и зачем Сергей Игнашевич прятал весы от Газзаева.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Тема: Никита Котов — о том, сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет.

• Исследование: Никита Котов рассказывает, как сборная воюющей страны прорывается в Россию на чемпионат мира.

• Как это устроено: Евгений Морозов на примере теории американского психолога Элизабет Кюблер-Росс разбирает трансфер Фернандо Льоренте в «Тоттенхэм».

• Спецпроект: Сборная России по пляжному футболу.

• Постеры: «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему лидеры РФПЛ не помешают «Зениту» в чемпионской гонке.

• Интервью: Владислав Радимов — о том, почему от «Зенита» надо ждать более содержательного футбола. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников следит за выступлениями команд из ФНЛ в Кубке России. • Статистика ПФЛ. • Англия: Вадим Павлов рассказывает, как Хосеп Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону». • Германия: Лидия Дидык находит причины взлета «Ганновера». • Испания: Никита Котов — о том, как девушки игроков Ла Лиги вызывают споры. • Италия: Илья Егоров восхищается работой Маурицио Сарри с «Наполи». • Франция: Юрий Алеманов выясняет, кто главный в «ПСЖ». • Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1