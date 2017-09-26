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Анонс еженедельника «Футбол» №39!

Автор: Еженедельник «Футбол» 2

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №39 в продаже с 27 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о том, как темные силы превращают российский футбол в демонический вид спорта.

• Интервью: Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какими были российская Премьер-лига и ЦСКА лет десять назад, как угасал «Ротор», как Гус Хиддинк выбирал капитана для сборной и зачем Сергей Игнашевич прятал весы от Газзаева.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Тема: Никита Котов — о том, сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет.

• Исследование: Никита Котов рассказывает, как сборная воюющей страны прорывается в Россию на чемпионат мира.

• Как это устроено: Евгений Морозов на примере теории американского психолога Элизабет Кюблер-Росс разбирает трансфер Фернандо Льоренте в «Тоттенхэм».

• Спецпроект: Сборная России по пляжному футболу.

• Постеры: «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему лидеры РФПЛ не помешают «Зениту» в чемпионской гонке.

Интервью: Владислав Радимов — о том, почему от «Зенита» надо ждать более содержательного футбола.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников следит за выступлениями команд из ФНЛ в Кубке России.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Вадим Павлов рассказывает, как Хосеп Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону».

• ГерманияЛидия Дидык находит причины взлета «Ганновера».

• ИспанияНикита Котов — о том, как девушки игроков Ла Лиги вызывают споры.

• ИталияИлья Егоров восхищается работой Маурицио Сарри с «Наполи».

• ФранцияЮрий Алеманов выясняет, кто главный в «ПСЖ».

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

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2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №39!

  1. Несмотря на скудное кол-во постеров их подбор просто ОТЛИЧЕН, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за ЛЕЙПЦИГ, продолжайте ставить ком.фотки

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  2. Вау!вау! Классные выбор постеров, хорошо что Атлетико не забыли, спасибо!) Ждем на постерах команды АПЛ

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