Анонс еженедельника «Футбол» №39!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №39 в продаже с 27 сентября.
• Мнение: Илья Казаков — о том, как темные силы превращают российский футбол в демонический вид спорта.
• Интервью: Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какими были российская Премьер-лига и ЦСКА лет десять назад, как угасал «Ротор», как Гус Хиддинк выбирал капитана для сборной и зачем Сергей Игнашевич прятал весы от Газзаева.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Тема: Никита Котов — о том, сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет.
• Исследование: Никита Котов рассказывает, как сборная воюющей страны прорывается в Россию на чемпионат мира.
• Как это устроено: Евгений Морозов на примере теории американского психолога Элизабет Кюблер-Росс разбирает трансфер Фернандо Льоренте в «Тоттенхэм».
• Спецпроект: Сборная России по пляжному футболу.
• Постеры: «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему лидеры РФПЛ не помешают «Зениту» в чемпионской гонке.
• Интервью: Владислав Радимов — о том, почему от «Зенита» надо ждать более содержательного футбола.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников следит за выступлениями команд из ФНЛ в Кубке России.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Вадим Павлов рассказывает, как Хосеп Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону».
• Германия: Лидия Дидык находит причины взлета «Ганновера».
• Испания: Никита Котов — о том, как девушки игроков Ла Лиги вызывают споры.
• Италия: Илья Егоров восхищается работой Маурицио Сарри с «Наполи».
• Франция: Юрий Алеманов выясняет, кто главный в «ПСЖ».
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №39!”
Несмотря на скудное кол-во постеров их подбор просто ОТЛИЧЕН, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за ЛЕЙПЦИГ, продолжайте ставить ком.фотки
Вау!вау! Классные выбор постеров, хорошо что Атлетико не забыли, спасибо!) Ждем на постерах команды АПЛ