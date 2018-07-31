Анонс еженедельника «Футбол» №31! В продаже с 1 августа

• Мнение: Андрей Вдовин – зачем футболистам сборной России звания ЗМС.
• Тема: Юрий Алеманов рассказывает о том, с чем столкнется Александр Головин в Монако.
• Цифры: Антон Муша подводит итоги ЧМ-2018 с точки зрения прибыли и затрат.
• Календарь французской Лиги 1 на сезон 2018/2019.
• Анатомия игры: Никита Котов задается вопросом, готов ли «Локомотив» отстоять статус чемпиона России?
• Герой: Лидия Дидык проводила из сборной одного из ключевых игроков Бундестим последних 10 лет — Месута Озила.
• Скандал: Никита Котов разбирается, в чем обвиняют экс-игрока «Барселоны» Эрика Абидаля.
• Интервью: Известный комментатор и голос питерского футбола — Геннадий Орлов поделился инсайдами о работе Сергея Семака в «Зените».
• ПФЛ: Максим Михалко — о новом футбольном проекте из Санкт-Петербурга.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Хердур Магнуссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол (ЦСКА), Месут Озил (сборная Германии).
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