Анонс еженедельника «Футбол» №31! В продаже с 1 августа

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Андрей Вдовин – зачем футболистам сборной России звания ЗМС.

• Тема: Юрий Алеманов рассказывает о том, с чем столкнется Александр Головин в Монако.

• Цифры: Антон Муша подводит итоги ЧМ-2018 с точки зрения прибыли и затрат.

• Календарь французской Лиги 1 на сезон 2018/2019.

• Анатомия игры: Никита Котов задается вопросом, готов ли «Локомотив» отстоять статус чемпиона России?

• Герой: Лидия Дидык проводила из сборной одного из ключевых игроков Бундестим последних 10 лет — Месута Озила.

• Скандал: Никита Котов разбирается, в чем обвиняют экс-игрока «Барселоны» Эрика Абидаля.

• Интервью: Известный комментатор и голос питерского футбола — Геннадий Орлов поделился инсайдами о работе Сергея Семака в «Зените».

• ПФЛ: Максим Михалко — о новом футбольном проекте из Санкт-Петербурга.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели. 

• Постеры: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Хердур Магнуссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол (ЦСКА), Месут Озил (сборная Германии).

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