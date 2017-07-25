Анонс еженедельника «Футбол» №30!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №30 в продаже с 26 июля.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о лучших футболистах страны всех времен.

• Интервью: Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказывает о том, почему в Питере проще быть итальянским тренером, о своей карьере в «Зените» и почему в России невозможно сделать «Баварию».

• Исследование: Антон Муша объясняет, как «Эвертон» создает команду будущего.

• Тема: Юрий Алеманов анонсирует новый сезон чемпионата Франции.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи квалификации ЛЧ.

• История: Константин Иванов — о том, как тренировались хоккеисты в Советском Союзе.

• Постеры: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Англия), Эдуард Стрельцов, «Динамо» Москва.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин разбирается в проблемах «Спартака».

• Рейтинг: Пять игроков женского Евро-2017, которых нужно знать в лицо.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает об африканцах, которые трудятся в «Спартаке-2».

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Запад».

• Англия: Антон Муша – о том, как Кайл Уокер стал самым дорогим игроком Англии.

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, почему Клинсманн-джуниор затмит своего звездного отца.

• Италия: Илья Егоров объясняет, почему нужно следить за новичком Серии А — СПАЛом.

• Испания: Никита Котов раскрывает коррупционный скандал в испанском футболе.

• Календарь чемпионата Франции 2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников рассмотрел главную угрозу жизни игроков — проблемы с кардиологией.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1