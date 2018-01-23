Анонс еженедельника «Футбол» №3!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №3 в продаже с 24 января.
• Мнение: Илья Казаков — о вариантах продолжения карьеры Артема Дзюбы.
• Тема: Как «Тамбов» готовится ворваться в Премьер-лигу.
• Исследование: Никита Котов рассказывает, почему Денис Черышев так необходим сборной России.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Герой: Юрий Алеманов восхищается прогрессом Тиаго Силвы: от футболиста «Динамо» до лучшего защитника мира.
• Архив: Лидия Дидык рассказывает историю фотографии, на которой Диего Марадона изображен с Кубком мира.
• Как это устроено: Илья Егоров побеседовал с двукратным чемпионом России по киберфутболу Андреем Timon Гурьевым и узнал, реально ли разбогатеть играя в FIFA.
• Интервью: Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал о том, почему решил получить казахстанское гражданство, как на тренировке команды резали барана и почему сборная России будет фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане.
• Постеры: Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Тома Лемар («Монако», Франция).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин исследует лимит на иностранцев в российском футболе.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Испания: Никита Котов объясняет, какие перемены ждут мадридский «Реал».
• Таблица европейских трансферов.
• Англия: Антон Муша рассказывает, что происходит в Англии с бывшими игроками РФПЛ.
• Италия: Илья Егоров — о том, что творится в «Роме».
• Германия: Лидия Дидык узнала, чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры.
• Франция: Юрий Алеманов восхищается Малкомом из «Бордо».
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.