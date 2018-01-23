Анонс еженедельника «Футбол» №3!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №3 в продаже с 24 января.

• Мнение: Илья Казаков — о вариантах продолжения карьеры Артема Дзюбы.

• Тема: Как «Тамбов» готовится ворваться в Премьер-лигу.

• Исследование: Никита Котов рассказывает, почему Денис Черышев так необходим сборной России.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Герой: Юрий Алеманов восхищается прогрессом Тиаго Силвы: от футболиста «Динамо» до лучшего защитника мира.

• Архив: Лидия Дидык рассказывает историю фотографии, на которой Диего Марадона изображен с Кубком мира.

• Как это устроено: Илья Егоров побеседовал с двукратным чемпионом России по киберфутболу Андреем Timon Гурьевым и узнал, реально ли разбогатеть играя в FIFA.

• Интервью: Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал о том, почему решил получить казахстанское гражданство, как на тренировке команды резали барана и почему сборная России будет фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане.

• Постеры: Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Тома Лемар («Монако», Франция).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин исследует лимит на иностранцев в российском футболе.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Испания: Никита Котов объясняет, какие перемены ждут мадридский «Реал».

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша рассказывает, что происходит в Англии с бывшими игроками РФПЛ.

• Италия: Илья Егоров — о том, что творится в «Роме».

• Германия: Лидия Дидык узнала, чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры.

• Франция: Юрий Алеманов восхищается Малкомом из «Бордо».

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1