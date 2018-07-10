Анонс еженедельника «Футбол» №28! В продаже с 11 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Сборная. Live: Андрей Вдовин передает все эмоции сочинского четвертьфинала и пытается разобраться в главной трагедии Федора Смолова.

• Мнение: Валерий Непомнящий выбирает главных героев ЧМ в составе сборной России

• Репортаж: Александр Вишневский проехал вдоль Волги от одного четвертьфинала ЧМ до другого.

• Интервью: Экс-арбитр ФИФА Николай Левников об особенностях судейства на мировом форуме.

• Исследование: Никита Котов смеется над нырками Неймара и рассказывает, как звезда сборной Бразилии стала мемом.

• Герой: Юрий Алеманов рассказал о Джордане Пикфорде, избавившего англичан от вечного проклятия неудач в сериях пенальти.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на решающие матчи ЧМ-2018.

• Как это устроено: Антон Муша разбирается, кого и за что штрафует ФИФА.

• Постеры: Сборная России, Станислав Черчесов (сборная России), Неймар (сборная Бразилии)

Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: 

App Store

Google Play 

Анонс приложения «90 минут» №28 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Дмитрий Темников — о том, как встретили сборную России болельщики после вылета в 1/4 финала.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• ЧМ-2018: Статистика всех матчей прошедшей недели

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира.

• ФНЛ: Календарь предстоящего чемпионата России сезона 2018/19.

• РФПЛ: таблица трансферов.

Скачать еженедельник «90 минут» можно здесь: 

App Store

Google Play 

 

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 июня

Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 июня

Obl_n25-90-2018

Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 25 июня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 