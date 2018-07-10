Анонс еженедельника «Футбол» №28! В продаже с 11 июля

• Сборная. Live: Андрей Вдовин передает все эмоции сочинского четвертьфинала и пытается разобраться в главной трагедии Федора Смолова.
• Мнение: Валерий Непомнящий выбирает главных героев ЧМ в составе сборной России
• Репортаж: Александр Вишневский проехал вдоль Волги от одного четвертьфинала ЧМ до другого.
• Интервью: Экс-арбитр ФИФА Николай Левников об особенностях судейства на мировом форуме.
• Исследование: Никита Котов смеется над нырками Неймара и рассказывает, как звезда сборной Бразилии стала мемом.
• Герой: Юрий Алеманов рассказал о Джордане Пикфорде, избавившего англичан от вечного проклятия неудач в сериях пенальти.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на решающие матчи ЧМ-2018.
• Как это устроено: Антон Муша разбирается, кого и за что штрафует ФИФА.
• Постеры: Сборная России, Станислав Черчесов (сборная России), Неймар (сборная Бразилии)
Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:
Анонс приложения «90 минут» №28 от еженедельника «Футбол»!
• Тема: Дмитрий Темников — о том, как встретили сборную России болельщики после вылета в 1/4 финала.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• ЧМ-2018: Статистика всех матчей прошедшей недели
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира.
• ФНЛ: Календарь предстоящего чемпионата России сезона 2018/19.
• РФПЛ: таблица трансферов.
Скачать еженедельник «90 минут» можно здесь: