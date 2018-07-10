Анонс еженедельника «Футбол» №28! В продаже с 11 июля

• Сборная. Live: Андрей Вдовин передает все эмоции сочинского четвертьфинала и пытается разобраться в главной трагедии Федора Смолова.

• Мнение: Валерий Непомнящий выбирает главных героев ЧМ в составе сборной России

• Репортаж: Александр Вишневский проехал вдоль Волги от одного четвертьфинала ЧМ до другого.

• Интервью: Экс-арбитр ФИФА Николай Левников об особенностях судейства на мировом форуме.

• Исследование: Никита Котов смеется над нырками Неймара и рассказывает, как звезда сборной Бразилии стала мемом.

• Герой: Юрий Алеманов рассказал о Джордане Пикфорде, избавившего англичан от вечного проклятия неудач в сериях пенальти.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на решающие матчи ЧМ-2018.

• Как это устроено: Антон Муша разбирается, кого и за что штрафует ФИФА.

• Постеры: Сборная России, Станислав Черчесов (сборная России), Неймар (сборная Бразилии)



Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Анонс приложения «90 минут» №28 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Дмитрий Темников — о том, как встретили сборную России болельщики после вылета в 1/4 финала.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • ЧМ-2018: Статистика всех матчей прошедшей недели • Статистика и цифры РФПЛ. • Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира. • ФНЛ: Календарь предстоящего чемпионата России сезона 2018/19. • РФПЛ: таблица трансферов.

Скачать еженедельник «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1