Анонс еженедельника «Футбол» №22!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №22 в продаже с 7 июня.

• Мнение: Илья Казаков объясняет, как потеря Артема Дзюбы отразится на сборной России.

• Интервью: Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о том, что для него значит Кубок конфедераций, о своей роли в сборной России, о чемпионстве «Спартака» и кубковом триумфе «Локомотива».

• Кубок Конфедераций-2017: Юрий Алеманов рассказывает все о сборной Мексики, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о мексиканской команде.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории сборной Мексики.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной и с ее футболистами.

• Знак Вопроса: Проверьте, хорошо ли вы знаете Зинедина Зидана.

• Тема: Максим Михалко рассказывает о перестановках в питерском «Зените» и о том, чего ждать от обновленной команды во главе с Сергеем Фурсенко и Роберто Манчини.

• Спорт и Цифры: Анонс отборочных матчей национальных сборных к ЧМ-2018.

• Постеры: «Челси» — чемпион Англии-2016/17, Хавьер Эрнандес (сборная Мексики), Франческо Тотти («Рома», Италия), «Реал» — победитель Лиги чемпионов-2016/17. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин подводит итоги финала Лиги чемпионов. • Рейтинг: Пять футболистов, решения завершить карьеру которых мы не заметили. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша называет семь предметов, которые будут напоминать о сезоне в Премьер-лиге. • Испания: Никита Котов выделяет семь вещей, олицетворяющих сезон Ла Лиги. • Италия: Илья Егоров — о семи вещах, благодаря которым мы запомним сезон Серии А. • Франция: Юрий Алеманов подобрал семь главных предметов, ставших символами сезона Лиги 1. • Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, как живет бразильский «Шапекоэнсе» после прошлогодней катастрофы и представляет другие главные матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1