Анонс еженедельника «Футбол» №2!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №2 В продаже с 18 января.

• Мнение: Илья Казаков делится первыми впечатлениями Виктора Гончаренко от работы с ЦСКА на сборах.

• Интерью: Виталий Кафанов рассказал об успехах «Ростова», о Курбане Бердыеве и о том, как возвращал уверенность Сослану Джанаеву.

• Репортаж: Роман Абрамов — о том, как российские клубы тренируются в турецком Белеке.

• Мнение: Алексей Андронов — о возможных последствиях реформ ФИФА.

• Суперпостер: Команда года ФИФА-2016 и тренер года — Клаудио Раньери.

• Тема: Григорий Ефимов анализирует игру лучших вратарей России.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Камеруна Валерия Непомнящего, удивившую весь мин на ЧМ-1990.

• Постеры: «Милан» — победитель Суперкубка Италии, Виктор Мозес («Челси»), Коннор Макдэввид («Ойлерс»).

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин разбирается, почему так трудно проходят переговоры Лео Месси и «Барселоны» о продлении контракта. • Рейтинг: Пять самых статусных болельщиков. • Трансферная таблица чемпионата России. • Англия: Антон Муша объясняет, за счет чего «Вест Бромвич» тянется к ведущим клубам Англии. • Германия: Лидия Дидык — о том, как Паскаль Кепке прославляет имя отца. • Испания: Никита Котов вместе с «Леванте» смакует испанский футбол. • Италия: Илья Егоров недоумевает от результатов «Сассуоло» в этом сезоне. • Франция: Роман Абрамов ищет секрет долголетия Бенжамена Ниве. • Интервью: российский форвард Джамал Дибиргаджиев уехал из «Анжи», чтобы покорить Португалию. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.