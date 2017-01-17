Анонс еженедельника «Футбол» №2!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №2 В продаже с 18 января.
• Мнение: Илья Казаков делится первыми впечатлениями Виктора Гончаренко от работы с ЦСКА на сборах.
• Интерью: Виталий Кафанов рассказал об успехах «Ростова», о Курбане Бердыеве и о том, как возвращал уверенность Сослану Джанаеву.
• Репортаж: Роман Абрамов — о том, как российские клубы тренируются в турецком Белеке.
• Мнение: Алексей Андронов — о возможных последствиях реформ ФИФА.
• Суперпостер: Команда года ФИФА-2016 и тренер года — Клаудио Раньери.
• Тема: Григорий Ефимов анализирует игру лучших вратарей России.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Камеруна Валерия Непомнящего, удивившую весь мин на ЧМ-1990.
• Постеры: «Милан» — победитель Суперкубка Италии, Виктор Мозес («Челси»), Коннор Макдэввид («Ойлерс»).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин разбирается, почему так трудно проходят переговоры Лео Месси и «Барселоны» о продлении контракта.
• Рейтинг: Пять самых статусных болельщиков.
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Англия: Антон Муша объясняет, за счет чего «Вест Бромвич» тянется к ведущим клубам Англии.
• Германия: Лидия Дидык — о том, как Паскаль Кепке прославляет имя отца.
• Испания: Никита Котов вместе с «Леванте» смакует испанский футбол.
• Италия: Илья Егоров недоумевает от результатов «Сассуоло» в этом сезоне.
• Франция: Роман Абрамов ищет секрет долголетия Бенжамена Ниве.
• Интервью: российский форвард Джамал Дибиргаджиев уехал из «Анжи», чтобы покорить Португалию.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.