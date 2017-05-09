Анонс еженедельника «Футбол» №18!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №18 в продаже с 10 мая.
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о том, кто проклял «Локомотив» и «Спартак».
• Тема: Как в России создают клубное ТВ.
• Знак Вопроса: Угадайте героев финальных матчей Кубка России с участием «Локомотива».
• Кубок Конфедераций-2017: Лидия Дидык рассказывает все о сборной Германии, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Германии.
• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Германии.
• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной.
• Интервью: Полузащитник «Динамо» Александр Сапета рассказывает о тренерских методах Юрия Калитвинцева, о том, как Кирилл Панченко попал в сборную из ФНЛ, и каким «Динамо» станет в будущем сезоне.
• Репортаж: Никита Котов отправился в Тверь вместе с ФСК «Долгопрудный» и узнал, с какими трудностями сталкивается клуб ПФЛ во время выездных матчей.
• Мнение: Алексей Андронов объясняет, почему в полуфиналах Лиги чемпионов изначально не было интриги.
• Постеры: «Локомотив» (Москва) — обладатель Кубка России 2016/17, Марко Ройс (сборная Германии), Владислав Наместников (сборная России).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Антон Муша выявляет самого крутого плеймейкера английской Премьер-лиги.
• Рейтинг: Топ-5 главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Германия: Лидия Дидык называет причину кризиса в «Байере».
• Испания: Никита Котов нахваливает Сандро Рамиреса, реанимировавшего «Малагу».
• Италия: Илья Егоров рассказывает о самом перспективном футболисте Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему «Лион» не готов к победе в Лиге Европы.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
5 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №18!”
Ну круто же. Верной дорогой идёте. Тут тебе и обладатель кубка, и одна из звёзд немецкой сборной, и один из лидеров российской сборной на ЧМ. Круто
Продолжайте давать постеры игроков сборной Росси по хоккею, пока ЧМ идёт
а суперпостер есть?
думаю РОЙС суперпостером идет
Всем привет! СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, я двумя руками ЗА вашу идею о спецвыпуске СПАРТАК — ЧЕМПИОН! более того меня самого посетила та же идея, но я не решился ее расписывать так как я просто не верю что редакция пойдет на такой шаг, если когда нибудь вернутся наши с вами любимые ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ, тогда конечно СПАРТАК обязательно будет в одном из выпусков, а сейчас к сожалению я просто не верю в это, очень хочу ошибиться!!! А ТЕПЕРЬ о ХОРОШЕМ) СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ от души поздравляю вас и если еще кто то есть на этом сайте из фанов КБ с долгожданной победой ВЕЛИКОГО КЛУБА, мы ждали этого трофея 16 долгих лет, если бы мне сказали в 2001 что СПАРТАК не будет чемпионом столь огромный срок, я бы точно не встретил ту победу в 2001 году «буднично» я бы радовался тому трофею как последнему, теперь же мы дождались возвращения кубка к нам, все все видели, без преувеличения скажу что у СПАРТАКА самые лучшие БОЛЕЛЬЩИКИ в РОССИИ, об этом говорит и посещаемость матчей, а ребятам ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за то что ВЕРНУЛИ ТРОФЕЙ НАРОДНОЙ КОМАНДЕ, САМОЙ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ КОМАНДЕ СТРАНЫ!!!