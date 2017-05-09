Анонс еженедельника «Футбол» №18!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №18 в продаже с 10 мая.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о том, кто проклял «Локомотив» и «Спартак».

• Тема: Как в России создают клубное ТВ.

• Знак Вопроса: Угадайте героев финальных матчей Кубка России с участием «Локомотива».

• Кубок Конфедераций-2017: Лидия Дидык рассказывает все о сборной Германии, которая совсем скоро приедет на Кубок конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Германии.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Германии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этой страной.

• Интервью: Полузащитник «Динамо» Александр Сапета рассказывает о тренерских методах Юрия Калитвинцева, о том, как Кирилл Панченко попал в сборную из ФНЛ, и каким «Динамо» станет в будущем сезоне.

• Репортаж: Никита Котов отправился в Тверь вместе с ФСК «Долгопрудный» и узнал, с какими трудностями сталкивается клуб ПФЛ во время выездных матчей.

• Мнение: Алексей Андронов объясняет, почему в полуфиналах Лиги чемпионов изначально не было интриги.

• Постеры: «Локомотив» (Москва) — обладатель Кубка России 2016/17, Марко Ройс (сборная Германии), Владислав Наместников (сборная России). Скачайте приложение еженедельника «Футбол»! Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Антон Муша выявляет самого крутого плеймейкера английской Премьер-лиги. • Рейтинг: Топ-5 главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Германия: Лидия Дидык называет причину кризиса в «Байере». • Испания: Никита Котов нахваливает Сандро Рамиреса, реанимировавшего «Малагу». • Италия: Илья Егоров рассказывает о самом перспективном футболисте Серии А. • Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему «Лион» не готов к победе в Лиге Европы. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1