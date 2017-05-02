Анонс еженедельника «Футбол» №17!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №17 в продаже с 3 мая.

• Мнение: Илья Казаков — о чемпионском «Спартаке».

• Тема: Как по-новому считают футбольную статистику.

• Знак Вопроса: Угадайте авторов самых огненных фраз об Арсене Венгере и Жозе Моуринью.

• Кубок Конфедераций-2017: Никита Котов рассказывает все о сборной Авcтралии, которая совсем скоро приедет на Кубок Конфедераций в Россию.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять малоизвестных фактов о сборной Австралии.

• Кубок Конфедераций-2017: Пять самых важных матчей в истории Австралии.

• Кубок Конфедераций-2017: Кроссворд. Узнайте, на сколько хорошо вы знаете об этой стране.

• Интервью: Футбольный агент Андреа Дамико рассказывает о Мирче Лучеку, Дженнаро Гаттузо и Алессандро Дель Пьеро.

• Мнение: Александр Неценко предвкушает старт чемпионата мира по хоккею

• Постеры: «Бавария» (Мюнхен, Германия), сборная Австралии, Андрей Василевский (сборная России). Скачайте приложение еженедельника «Футбол»! Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: За счет чего «Спартак» уже стал чемпионом. • Рейтинг: Топ-5 игроков Чемпионшипа, которые уже готовы для АПЛ. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Евгений Морозов — о том, на ком держится новый «Манчестер Сити». • Германия: Лидия Дидык предсказывает победу дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии. • Испания: Никита Котов рассказывает про эффект тренерского домино. • Италия: Илья Егоров восхищается работой Симоне Индзаги в «Лацио». • Франция: Юрий Алеманов объясняет решения ассоциации футболистов Франции при выборе кандидатов на главные премии сезона. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1