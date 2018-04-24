Анонс еженедельника «Футбол» №16! В продаже с 25 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Илья Казаков — о том, кто должен попасть в сборную России.

• Интервью: Нападающий «Зенит» Эмилиано Ригони рассказывает о критике Роберто Манчини, знаниях питерской команды и Лионеле Месси.

• Герой: Антон Муша восхищается силой воли Аарона Рэмзи. 

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу H ЧМ-2018. 

• Исследование: Лидия Дидык выясняет, как получилось, что футболисты стали частью модного мира.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: сборная Сенегала, «Марсель» (Франция).

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Анонс приложения «90 минут» №16 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 23 апреля

• Тема: Илья Егоров провожает Арсена Венгера из «Арсенала».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, какой хитростью воспользовался курский «Авангард», чтобы добраться до финала Кубка России.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает, как форвард «Байера Кевин Фолланд рвется на ЧМ-2018.

• ИспанияНикита Котов — о великолепной игре нападающего «Сельты» Яго Аспаса.

• ИталияИлья Егоров пишет, почему «Зенит» совершит ошибку, если пригласит на пост тренера Синишу Михайловича.

• ФранцияЮрий Алеманов характеризует Лигу 1 с помощью цифр.

• Хоккей: Дмитрий Темников составляет хоккейный портрет исполняющего обязанность главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

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