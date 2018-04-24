Анонс еженедельника «Футбол» №16! В продаже с 25 апреля

• Мнение: Илья Казаков — о том, кто должен попасть в сборную России.

• Интервью: Нападающий «Зенит» Эмилиано Ригони рассказывает о критике Роберто Манчини, знаниях питерской команды и Лионеле Месси.



• Герой: Антон Муша восхищается силой воли Аарона Рэмзи.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу H ЧМ-2018.

• Исследование: Лидия Дидык выясняет, как получилось, что футболисты стали частью модного мира.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

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