Анонс еженедельника «Футбол» №16! В продаже с 25 апреля

• Мнение: Илья Казаков — о том, кто должен попасть в сборную России.
• Интервью: Нападающий «Зенит» Эмилиано Ригони рассказывает о критике Роберто Манчини, знаниях питерской команды и Лионеле Месси.
• Герой: Антон Муша восхищается силой воли Аарона Рэмзи.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» разбирают группу H ЧМ-2018.
• Исследование: Лидия Дидык выясняет, как получилось, что футболисты стали частью модного мира.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: сборная Сенегала, «Марсель» (Франция).
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• Тема: Илья Егоров провожает Арсена Венгера из «Арсенала».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, какой хитростью воспользовался курский «Авангард», чтобы добраться до финала Кубка России.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как форвард «Байера Кевин Фолланд рвется на ЧМ-2018.
• Испания: Никита Котов — о великолепной игре нападающего «Сельты» Яго Аспаса.
• Италия: Илья Егоров пишет, почему «Зенит» совершит ошибку, если пригласит на пост тренера Синишу Михайловича.
• Франция: Юрий Алеманов характеризует Лигу 1 с помощью цифр.
• Хоккей: Дмитрий Темников составляет хоккейный портрет исполняющего обязанность главного тренера сборной России Ильи Воробьева.
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