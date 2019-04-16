Анонс еженедельника «Футбол» №15! В продаже с 17 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0
  • Мнение: Экс-тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов – о том, почему «Краснодар» играет в самый симпатичный футбол, но не добивается результата.
  • Тема: Андрей Вдовин посетил все заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева и рассказал о том, как судят самых обсуждаемых футболистов России.
  • Исследование: Никита Котов рассказывает, как видеоигры стали важной частью футбольных звезд.
  • Интервью: Опытный психолог, работавший с теннисистом Михаилом Южным, Вадим Гущин рассказал о ментальных проблемах спортсменов.
  • Как это устроено: Лидия Дидык – о том, почему чемпионат Бельгии стал источником молодых талантов для топ-клубов.
  • 10 фактов: Юрий Алеманов провожает на пенсию Луи ван Гала.
  • Герой: Дмитрий Темников – о том, почему полузащитник «МЮ» Поль Погба захотел перейти в «Реал».
  • Статистика и цифры РПЛ.
  • Статистика и цифры европейских чемпионатов.
  • Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
  • Хоккей: Дмитрий Темников подробно разобрал тесные связи между финалистами Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом».
  • Постеры: Хаким Зиеш («Аякс», Голландия), Франк Кессье («Милан», Италия).

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