Анонс еженедельника «Футбол» №14! В продаже с 11 апреля

• Мнение: Илья Казаков — о том, к чему стремиться «Краснодар».
• Интервью: Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказывает о том, как становился дважды чемпионом России, выступал в Лиге чемпионов и теперь работает спортивным экспертом.
• Герой: Юрий Алеманов повествует историю уходов и возвращений Неманьи Матича.
• Тема: авторы еженедельника «Футбол» проводят ревизию стадионов ЧМ-2018.
• Архив: Еженедельник «Футбол» — о том, почему ЦСКА — кони, а «Торпедо» — автозаводцы.
• Исследование: Никита Котов рассказывает о том, как определяют лучшие голы в истории футбола.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: сборная Туниса, Александр Лаказетт («Арсенал», Англия).
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №14
• Тема: Андрей Вдовин ищет того, кто перезагрузит «Зенит».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, зачем питерское «Динамо» хочет переехать в Краснодар
• Англия: Антон Муша рассказывает, как Джеймс Милнер стал теневым лидером «Ливерпуля».
• Германия: Лидия Дидык — об очередном чемпионстве «Баварии».
• Испания: Никита Котов и «Барселона» не ведутся на шантаж Самуэля Умтити.
• Италия: Илья Егоров объясняет, как Лукасу Лейве удалось преобразиться в Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов опубликовал шорт-лист на вакансию нового тренера «ПСЖ».
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.