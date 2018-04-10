Анонс еженедельника «Футбол» №14! В продаже с 11 апреля

• Мнение: Илья Казаков — о том, к чему стремиться «Краснодар».

• Интервью: Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказывает о том, как становился дважды чемпионом России, выступал в Лиге чемпионов и теперь работает спортивным экспертом.



• Герой: Юрий Алеманов повествует историю уходов и возвращений Неманьи Матича.

• Тема: авторы еженедельника «Футбол» проводят ревизию стадионов ЧМ-2018.

• Архив: Еженедельник «Футбол» — о том, почему ЦСКА — кони, а «Торпедо» — автозаводцы.

• Исследование: Никита Котов рассказывает о том, как определяют лучшие голы в истории футбола.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: сборная Туниса, Александр Лаказетт («Арсенал», Англия). Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №14

• Тема: Андрей Вдовин ищет того, кто перезагрузит «Зенит».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, зачем питерское «Динамо» хочет переехать в Краснодар • Англия: Антон Муша рассказывает, как Джеймс Милнер стал теневым лидером «Ливерпуля». • Германия: Лидия Дидык — об очередном чемпионстве «Баварии». • Испания: Никита Котов и «Барселона» не ведутся на шантаж Самуэля Умтити. • Италия: Илья Егоров объясняет, как Лукасу Лейве удалось преобразиться в Серии А. • Франция: Юрий Алеманов опубликовал шорт-лист на вакансию нового тренера «ПСЖ». • Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1