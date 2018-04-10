Анонс еженедельника «Футбол» №14! В продаже с 11 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Илья Казаков — о том, к чему стремиться «Краснодар».

• Интервью: Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказывает о том, как становился дважды чемпионом России, выступал в Лиге чемпионов и теперь работает спортивным экспертом.

• Герой: Юрий Алеманов повествует историю уходов и возвращений Неманьи Матича. 

• Тема: авторы еженедельника «Футбол» проводят ревизию стадионов ЧМ-2018.

Архив: Еженедельник «Футбол» — о том, почему ЦСКА — кони, а «Торпедо» — автозаводцы.

• Исследование: Никита Котов рассказывает о том, как определяют лучшие голы в истории футбола.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: сборная Туниса, Александр Лаказетт («Арсенал», Англия).

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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №14

• Тема: Андрей Вдовин ищет того, кто перезагрузит «Зенит».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, зачем питерское «Динамо» хочет переехать в Краснодар

• Англия: Антон Муша рассказывает, как Джеймс Милнер стал теневым лидером «Ливерпуля». 

• ГерманияЛидия Дидык — об очередном чемпионстве «Баварии».

• ИспанияНикита Котов и «Барселона» не ведутся на шантаж Самуэля Умтити.

• ИталияИлья Егоров объясняет, как Лукасу Лейве удалось преобразиться в Серии А.

• ФранцияЮрий Алеманов опубликовал шорт-лист на вакансию нового тренера «ПСЖ».

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

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