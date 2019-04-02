Анонс еженедельника «Футбол» №13! В продаже с 3 апреля

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• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

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