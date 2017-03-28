Анонс еженедельника «Футбол» №12!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №12 в продаже с 29 марта.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о причинах неудач сборной России.

• Интервью: Ивица Олич рассказал, чем ему запомнился Валерий Газзаев, что творил Франк Рибери в раздевалке «Баварии» и согласился бы он на предложение «Спартака».

• Знак Вопроса: Угадайте факты из жизни Джанлуиджи Буффона.

• Суперпостер: Сами Хедира — мозговой центр «Ювентуса» и сборной Германии.

• Тема: Максим Михалко — о том, как сыновья Мигела Данни становятся звездами академии «Зенита».

• История: Илья Егоров рассказывает о Рене Игита, который перешагнул через наркотики и жизнь в гетто, чтобы навсегда стать звездой YouTube.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Бельгии, обыгравшую сборную СССР на ЧМ-1986.

• Постеры: Сеад Колашинац («Шальке», Германия), Данис Зарипов («Металлург», Магнитогорск), сборная Англии.

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Лидия Дидык рассказывает, в каком виде предстанет обновленная сборная Германии на Кубке конфедераций. • Рейтинг: Пять ярких защитников-легионеров в истории РФПЛ. • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика и цифры ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша объясняет, почему «Тоттенхэм» — лучшая команда АПЛ. • Статистика отборочных матчей ЧМ-2018 и товарищеских матчей. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.