Анонс еженедельника «Футбол» №12!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №12 в продаже с 29 марта.
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о причинах неудач сборной России.
• Интервью: Ивица Олич рассказал, чем ему запомнился Валерий Газзаев, что творил Франк Рибери в раздевалке «Баварии» и согласился бы он на предложение «Спартака».
• Знак Вопроса: Угадайте факты из жизни Джанлуиджи Буффона.
• Суперпостер: Сами Хедира — мозговой центр «Ювентуса» и сборной Германии.
• Тема: Максим Михалко — о том, как сыновья Мигела Данни становятся звездами академии «Зенита».
• История: Илья Егоров рассказывает о Рене Игита, который перешагнул через наркотики и жизнь в гетто, чтобы навсегда стать звездой YouTube.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Бельгии, обыгравшую сборную СССР на ЧМ-1986.
• Постеры: Сеад Колашинац («Шальке», Германия), Данис Зарипов («Металлург», Магнитогорск), сборная Англии.
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Лидия Дидык рассказывает, в каком виде предстанет обновленная сборная Германии на Кубке конфедераций.
• Рейтинг: Пять ярких защитников-легионеров в истории РФПЛ.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Тоттенхэм» — лучшая команда АПЛ.
• Статистика отборочных матчей ЧМ-2018 и товарищеских матчей.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.