Нашествие киберов. Илья Казаков – о том, как киберфутбол вытесняет традиционную игру

В сталинские времена за идею провести в стране турнир по киберфутболу, пожалуй, могли бы и расстрелять. Философский словарь тех лет трактовал кибернетику как «реакционную лженауку», и любого из этих двух слов было бы достаточно, чтобы бежать от подобных затей как черт от ладана. И это несмотря на то, что кибернетикой в СССР начали всерьез интересоваться еще в довоенные годы.

Правда, от кибернетики до киберфутбола расстояние, как от сталинской эпохи до наших дней. Ничего общего, кроме первых пяти букв. Там – наука, здесь – развлечение. Или бизнес, пусть пока еще больше потенциальный. Но все равно, сложно не заметить, что киберфутбол этой затянувшейся зимой вдруг оказался не только популярен в России уже на уровне внимания многих СМИ, но и обласкан футбольной властью.

О нем говорят на собрании РФПЛ, киберигроков официально подписывают клубы. И даже турниры по киберфутболу проходят под эгидой Премьер-лиги и с ее официальными лицами в качестве организаторов и ВИП-гостей.

Для чего это делается, пока в полной мере не понимаю. То ли веяние моды. То ли, если уже невозможно предотвратить тягу юнцов к компьютерному, а не к живому футболу, желание возглавить это направление, благо, что пока еще это возможно. Действительно, благоприятный момент: не знаю, получают ли зарплату от клубов подписавшие с ними контракты киберигроки, но даже если и так, сомневаюсь, что эта расходная статья окажется для бюджета команд хоть какой-то нагрузкой. А так, пока киберфутбол не стал в России грозной и организованной силой, совершенно логично постараться забрать движение под свой контроль. Упорядочить и направлять его, ведь болельщики на трибунах тоже когда-то воспринимались как нечто не самое важное для футбольного сообщества, а не сила, влияющая на многие процессы. И от искушения попробовать управлять которой так сложно устоять.

Хотя, судя по нашумевшей цитате руководства Премьер-лиги, что претензии к рваному, а порой и несуществующему календарю этого сезона есть только у болельщиков и журналистов говорят о том, что зритель в нашем футболе все равно вторичен. И не удивительно, что тот, чувствуя к себе такое отношение, голосует ногами.

В минувшие выходные в Казани было два футбольных мероприятия. Матч «Рубина» с «Зенитом». И Кубок РФПЛ по киберфутболу. О первом событии до его начала говорили мало, если говорили вообще, в том числе и в официальных источниках информации. За исключением питерских СМИ и сообществ, разумеется.

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О втором новости лились рекой, в том числе на официальных аккаунтах Премьер-лиги в соцсетях. Каков список участников, как прошла жеребьевка и т.д. В поисках одного контакта я позвонил человеку, присутствующему на этом Кубке, и услышал восторженную скороговорку о том, «как здесь все круто: атмосфера, скорость киберматчей, комментарий». Повесил трубку и задумался о почти пустых трибунах красивого стадиона в Казани. О том, что наш чемпионат словно отстает по времени, по скорости от того развлечения, которое предлагается ему взамен.

В Древней Греции, кстати, понятие «кибернетика» изначально означало искусство кормчего. Умение управлять лодкой или судном. Позже слово утратило узкий смысл и стало представлять собою нечто большее – искусство государственного мужа, управляющего городом. Парадокс, конечно. Применительно к нашему сегодняшнему футболу.

Киберфутбол, но не в классическом толковании этого термина, а в современных реалиях, стараются развивать и пестовать, потому что это не требует никаких затрат. Или почти никаких. Зал, экраны, компьютеры. Шестнадцать человек за ними, пара комментаторов – и все.

Ни мучений с календарем, ни необходимости лавировать между интересами тяжеловесов, предъявляющих не только претензии, но и пожелания – по календарю, судейству, иным вопросам. Никаких претензий к арбитрам. Никаких проблем с болельщиками. Никаких сложностей с легионерами, пресс-конференциями. Это все равно что секс с резиновой барышней. Ухаживать не надо. Провожать не надо. Кормить-одевать не надо. И теща тоже не позвонит. И не припрется в ненужный момент.

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Отрицать киберфутбол глупо. Он есть, это данность, и все идет к тому, что в нем мальчишки – те, у кого не получилось реализоваться в футболе, — все чаще будут находить шанс найти себя. Испытать те эмоции, которые они никогда бы не пережили в футболе настоящем. И это здорово. Но как параллельная реальность. Или сопутствующая.

Я же не могу отделаться от ощущения, что мне ее навязывают в качестве основной. Где все неважно. Судейские скандалы, разрывающие чемпионат. Отсутствие календаря. Минимум зрителей – если речь не о «Краснодаре» или «Спартаке»….

И видя все это, я слышу от официальных лиц, что на самом деле все нормально, что новые стадионы вводятся, что есть Стратегия развития футбола – где «стратегия» пишется с большой буквы, а «футбол» — с малой. Парадокс, но резиновой женщиной или безалкогольным пивом начинает выглядеть большой футбол. Что само по себе абсурд.

Ничто, кроме побед, в нем не было способно вывести людей на улицы в стране – если говорить о ликовании, а не о протестах. Но нам почему-то сейчас предлагают восхищаться киберфутболом и приобщаться к нему. Его рекламирует лига, в которой зачем-то после избрания нового президента РФС сразу прервалась традиция проводить пресс-конференции после каждого тура с его героями. Казалось бы, надо развивать футбол, а начали развивать киберфутбол. Кто бы объяснил: а что тогда с футболом в стране будет?

Текст: Илья Казаков

Фото: официальный сайт РФПЛ, ФК «Зенит»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»