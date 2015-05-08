Еженедельник «Футбол» объявляет новый конкурс, посвященный чемпионату мира по хоккею.
Люди в полосатой форме на хоккейной площадке общаются преимущественно жестами. Проверьте, поймете ли вы их, когда вас удалят на две минуты.
Скачайте наше приложение «90 минут»!
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
One thought on “Что показывает хоккейный арбитр? Ответь на вопросы и выиграй приз”
Отличные тесты, Что показывает хоккейный арбитр? — отгадал 10 из 10.