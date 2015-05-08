Что показывает хоккейный арбитр? Ответь на вопросы и выиграй приз

Автор: Еженедельник «Футбол» 1

 

Еженедельник «Футбол» объявляет новый конкурс, посвященный чемпионату мира по хоккею.

Что показывает хоккейный арбитр? Ответь на вопросы и выиграй приз

Люди в полосатой форме на хоккейной площадке общаются преимущественно жестами. Проверьте, поймете ли вы их, когда вас удалят на две минуты.

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