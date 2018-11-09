Война бесконечностей. «Бока Хуниорс» VS «Ривер Плейт»: футбол или фанаты?

Впервые в истории аргентинское Суперкласико состоится в рамках финала Кубка Либертадорес. Пока непонятно, для кого двойной спектакль станет очередным бенефисом: футболисты и болельщики имеют на это равные возможности. Первая игра состоится уже завтра, а на ответную встречу может заглянуть даже Владимир Путин.

1-й матч. «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»; 10 ноября, «Бомбонера»; 22:00 (мск)

2-й матч. «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»; 24 ноября, «Монументаль»; 22:00 (мск)

Южноамериканские СМИ сообщают о приезде президента России в день матча на «Монументале». Что интересно, изначально Путин собирался в Буэнос-Айрес 30 ноября, чтобы принять участие в саммите G-20.

Если глава государства все-таки посетит аргентинское дерби, то попадет в привычную для местных атмосферу праздника и ненависти. Болельщики обеих команд опять устроят стартовый перфоманс в виде «конфетти» из туалетной бумаги и кучи других изделий, окутают арену километровой пеленой от файеров и заставят стадион дрожать из-за гула. Ну и куда же без метаний предметами в оппонентов: футболисты, прикрываемые полицейскими и их щитами во время исполнения аута/углового, — типичная ситуация для Суперкласико.

Представляя масштабы разборок, примирить стороны перед финалом пытаются уже сейчас. Например, экс-полузащитник «Боки Хуниорс» Леандро Паредес выложил совместную фотографию в Instagram с партнером по «Зениту» и воспитанником «Ривера» Себастьяном Дриусси. На снимке оба аргентинца стоят в обнимку, надев футболки своих бывших команд. Подпись к фото лаконична: «Мы соперники, а не враги, давайте наслаждаться этим историческим моментом без насилия».

С мая 2015 года «Ривер» и «Бока» провели восемь игр, и ни в одной из них не победил номинальный хозяин. Первый финальный матч пройдет на домашней для «генуэзцев» «Бомбонере». Из-за этого нумерология становится еще загадочней: в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» выиграла в пяти из шести домашних матчей и пропустила всего дважды, а «Ривер Плейт» имеет положительный баланс встреч в гостях — 3 победы, 3 ничьих, 6:3 по разнице мячей.

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Флэшбэк в XX век

Как зарождалось культовое противостояние? Как и обычно, с разделения на классовые слои. Оба клуба возникли в районе Ла-Бока — месте, где проживало множество итальянских мигрантов. По легенде, после 1905 года (время образования «сине-желтых») двум командам стало тесно ютиться в одном месте. Было решено провести матч на «лишнего». Проиграл «Ривер», поэтому спустя некоторое время офис коллектива переехал в более богатый Нуньес. Позже клуб получил прозвище «миллионеры», а провинциалы из «Боки» стали «генуэзцами» (большинство мигрантов из Ла-Боки родились в Генуе).

В 30-х годах команды стали профессиональными и провели свой первый официальный матч. Тогда игроки «Ривер Плейта» не согласились с честностью пропущенного гола, получили три удаления, но остались на поле. Стычки среди игроков, драки на трибунах, полиция и водометы – так и началась идеологическая ненависть.

Берегись Мартинеса

Последний матч между топ-клубами из Буэнос-Айреса состоялся 23 сентября: «Ривер Плейт» выиграл в рамках Примеры 2:0. Один из голов забил 25-летний полузащитник Гонсало Мартинес. Десятый номер «Ривера» вообще становится местным спасителем – он помогает в самый нужный момент. Помимо мяча в Суперкласико хавбек отдал голевой пас и реализовал победный пенальти на 95-й минуте ответного полуфинала КЛ против «Гремио» (2:1), назначенный с помощью системы VAR.

Уругвайский арбитр Андрес Кунья поставил 11-метровый на 85-й минуте из-за игры рукой, но Гонсало сумел подойти к точке только в компенсированное время. Причина задержки — бразильские футболисты, долго спорившие с судьей. Когда Мартинес забил, то встреча снова остановилась. На помощь к Кунье вышли полицейские – они защищали уругвайца от разъяренных игроков и провожали его с поля после матча. Так «Ривер Плейт» вышел в финал южноамериканского кубка впервые с 2015 года. А полузащитник команды реализовал один из самых скандальных пенальти в этом сезоне.

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Карлос Тевес: вернулся править?

«Миллионеры» давно сравнивают соперников со свиньями из-за находящейся около «Бомбонеры» грязной реки. Не стоит удивляться, когда на трибунах начинается кремация всего свиного – так «бело-красные» заводят своих врагов.

А за появление у «Ривера» прозвища «галиньяс» («цыплята») грасиас болельщикам уругвайского «Пеньяроля»: в очном противостоянии 1966 года аргентинцы вели 2:0, но проиграли 2:4, и кому-то пришло в голову бросить на поле птицу в знак унижения. Естественно, принципиальные соперники подхватили этот тренд и начали глумиться над «цыплятами». А Карлос Тевес даже исполнил «куриный» танец на поле: в 2004-м форвард забил гол, выводящий «Боку» в финал Кубка Либертадорес-2004, после чего он решил побесить фанатов «Ривера». За эту провокацию футболиста удалили.

Кстати, сейчас Карлитос – самый известный игрок в составе «генуэзцев». В январе этого года аргентинец расторг соглашение с ««Шанхай Шэньхуа» и вернулся в родную команду. «Два года по контракту с «Хуниорс» — это последнее, что у меня осталось, — заявил тогда Тевес и добавил: — Я вернулся, потому что хочу выиграть с клубом Кубок Либертадорес».

В чемпионате 34-летний форвард провел 9 игр из 11 и идет на первом месте среди клубных снайперов (3 мяча). А вот в плей-офф Кубка Либертадорес Тевес выходит только на замены, поэтому в финале могут блеснуть и другие. Например, Кристиан Павон, которым интересовался «Зенит»: в 12 встречах турнира полузащитник набрал 3+5 по системе «гол+пас». Он считается ключевым звеном в командных построениях «сине-желтых». Победа в Кубке станет коммерческой удачей для клуба: сейчас отступные за Павона составляют около 50 млн евро, но в случае успеха Кристиана потенциальным покупателям типа «Реала» и «Арсенала» придется выкладывать больше денег.

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Welcome to hell

Естественно, победа в Кубке Либертадорес приятней выигрыша в Примере. Последнее дерби в рамках международного турнира состоялось три года назад на стадии 1/8 турнира. Дриусси стал участником тех событий: «Дома мы победили 1:0. А в ответном матче фаны «Боки» распыляли перцовый спрей на игроков «Ривера». Встречу прекратили. По пути в раздевалку в нас еще что-то кидали». Тогда четыре футболиста попали в больницу с ожогами, а «генуэзцев» дисквалифицировали из-за фанатской выходки…

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Безумные болельщики столичных клубов не задумываются о последствиях, они способны напакостить даже во время финальной встречи. Теперь у победителя появится шанс всегда напоминать сопернику, кто и когда выиграл решающую встречу в КЛ. Поэтому футболисты попадут под двойной пресс: помимо игры в футбол им придется спасаться от летящих файеров и т.д. еще больше: фанаты будут усиленно «помогать» своим любимцам, чтобы сбить настрой соперника. Первый акт адского представления состоится уже в субботу, и подобное событие точно войдет в историю.

«Бока Хуниорс», путь к финалу:

1/8 – «Либертад» (Парагвай); 2:0, 4:2

1/4 – «Крузейро» (Бразилия); 2:0, 1:1

1/2 – «Палмейрас» (Бразилия); 2:0, 2:2

«Ривер Плейт», путь к финалу:

1/8 – «Расинг» (Аргентина); 0:0, 3:0

1/4 – «Индепендьенте» (Аргентина); 0:0; 3:1

1/2 — «Гремио» (Бразилия); 0:1, 2:1

Кто виноват в «трагедии у 12-го выхода»

В биографии Суперкласико есть и печальное событие. 23 июня 1968 года в результате послематчевой давки на 12-м выходе стадиона «Монументаль» погиб 71 человек, а около 150 зрителей получили ранения. Расследование трагедии выявило несколько причин случившегося.

1. Халатность сотрудников. По сообщениям аргентинской прессы, ворота 12-го выхода были закрыты. Сдавленные фанаты «Боки» не могли открыть решетку, так как с обратной стороны ее подперли бетонными блоками.

2. Побег от пожара. Фанаты «сине-желтых», сжигавшие атрибутику «Ривер Плейта» на верхних ярусах, уронили горящие тряпки и вызвали испуг у шокированных товарищей. Толпа ринулась к выходу, чтобы уйти от огня, но создала смертельную давку.

3. Нападение. По некоторым данным, за несколько минут до трагедии на гостевой сектор перебрались агрессивно настроенные фанаты «миллионеров». Сразу же началась потасовка, приведшая к катастрофе.

4. Кара от полицейских. По утверждениям экс-президента «Ривера» Вильяма Кента, фанаты «Боки» начали мочиться на сотрудников правопорядка. Те стали выдавливать зрителей к выходу, но из-за огромных балок, блокировавших турникеты, люди спотыкались и наступали друг на друга.

Чем все закончилось. После трех лет расследований власти не нашли виновных, что вызвало недовольство среди общества. Позже 68 клубов из футбольной ассоциации Аргентины собрали для родственников жертв более 100 тысяч песо.

Дневники легенд. Как Суперкласико меняло карьеры футболистов

На первый план в дерби Буэнос-Айреса выходят игроки, способные решить исход матча и заинтересовать мировые гранды. «Выпускником» принципиальной встречи стал не один знаменитый футболист.

1. Диего Марадона

К 21 году форвард забил 116 голов в 186 матчах первенства за «Архентинос Хуниорс». Местную звезду хотел подписать «Ривер Плейт», но Диего отказался и дождался предложения от клуба своей мечты – «Боки». Первое Суперкласико Марадоны состоялось в апреле 1981-го, и это дерби решало судьбу чемпионства. Диего открыл счет в матче, а «генуэзцы» разгромили «миллионеров» (3:0). После этой встречи о Диего узнали за пределами Южной Америки, а через год он переехал в «Барселону». Кстати, свою последнюю игру на профессиональном уровне Звездный Бочонок тоже провел в Суперкласико: 25 октября 1997 года Марадона получил рецидив травмы и был заменен на Рикельме. Тогда «Бока» снова победила – 2:1.

2. Габриэль Батистута

«Ривер Плейт» подписал 20-летнего Батистуту после его дебютного сезона во взрослом футболе, но блеснуть за «бело-красных» нападающему не удалось – 21 матч, 4 мяча. Поэтому главы «миллионеров» без колебаний продали Габриэля в «Боку» летом 1990-го. За что позже поплатились: сначала он оформил дубль в межсезонном дерби, а потом забил «Риверу» в Кубке Либертадорес. За сезон-1990/91 футболист наколотил 13 мячей в 30 играх и был продан в «Фиорентину», где стал всемирно известным Батиголом.

3. Гонсало Игуаин

«Гонсало ждет огромное будущее. Он рожден, чтобы быть суперзвездой» — так главный тренер «Ривер Плейта» Даниель Пассарелла восхищался Пипито в октябре 2006-го. Поводом для этого послужил его дубль в дерби на «Монументале». Первое Суперкласико закончилось для нападающего феерично: «Ривер» победил (3:1), Гонсало заинтересовались европейские гранды (от «Милана» до «МЮ»), а сам 19-летний аргентинец стал игроком «Реала» уже в декабре. Сумма трансфера составила 13 млн евро.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube